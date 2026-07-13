Gobierno decreta Emergencia Preventiva por intenso temporal: ¿Qué significa esta medida y qué regiones abarca?

13 jul. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decretó este lunes Emergencia Preventiva para 10 regiones de Chile ante el intenso sistema frontal que afectará a gran parte del país durante los próximos días.

La medida fue oficializada mediante el decreto N° 1212 del Ministerio del Interior, luego de una solicitud realizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), debido al pronóstico de un evento meteorológico que traerá lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas, marejadas y otros fenómenos asociados.

¿Qué significa la Emergencia Preventiva?

La declaración de Emergencia Preventiva permite al Gobierno anticipar el despliegue de recursos y coordinar las acciones necesarias antes de que ocurra una emergencia, con el objetivo de responder de manera más rápida frente a los efectos del sistema frontal.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que la decisión busca adelantarse a las posibles consecuencias del evento meteorológico. "No vamos a esperar que llegue la emergencia. Nos estamos anticipando. Desde el primer aviso meteorológico, el Gobierno se ha desplegado en terreno y ha establecido una coordinación de toda su estructura. Nos estamos adelantando para así poder llegar a tiempo", afirmó.

Asimismo, indicó que actualmente existen 368 comités de gestión de riesgo activados en el país para monitorear el desarrollo del sistema frontal y coordinar la respuesta de los distintos organismos.

¿Qué regiones abarca la medida?

La Emergencia Preventiva regirá desde el lunes 13 hasta el martes 21 de julio para las siguientes regiones del país:

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

No obstante, el ministro explicó que los principales efectos del sistema frontal se esperan entre Atacama y Biobío, desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.

"Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas, también marejadas", sostuvo.

La autoridad agregó que se trata de "un evento extenso de varios días que podría ser comparable a otros eventos de gran magnitud que habíamos enfrentado hace varios años".

Las recomendaciones de las autoridades

Ante la llegada del temporal, el ministro llamó a las familias a prepararse con anticipación, revisando techumbres y canaletas, despejando acequias y manteniendo lista una mochila de emergencia para entre 48 y 72 horas.

Además, pidió poner especial atención en los adultos mayores, personas con discapacidad y quienes viven solos.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar acercarse a ríos, quebradas y sectores con riesgo de remociones en masa, además de seguir las instrucciones de las autoridades en caso de evacuaciones preventivas.

¿Habrá suspensión de clases por el temporal?

Consultado sobre una eventual suspensión de clases debido al temporal, el ministro señaló que por ahora no existe ninguna medida decretada, aunque precisó que la situación será evaluada permanentemente junto al Ministerio de Educación y que, si las condiciones lo requieren, cualquier decisión será comunicada oportunamente.

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