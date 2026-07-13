Hasta 340 mm de agua: Jaime Leyton adelanta cuánta lluvia caerá en las zonas que se verán afectadas por el sistema frontal

13 jul. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un extenso sistema frontal afectará a gran parte del país durante los próximos días, dejando precipitaciones de diversa intensidad entre las regiones de Atacama y La Araucanía. Por lo mismo, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, detalló los rangos mínimos y máximos de agua caída que se proyecta acumular desde este miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio.

Los rangos estimados para la Región Metropolitana

En la capital, se prevé que llueva de forma continua durante cerca de cinco días. Los montos proyectados de agua acumulada varían según la zona de la cuenca de Santiago, distribuyéndose de la siguiente manera:

Melipilla : Se proyecta un mínimo de 240 mm y un máximo de 260 mm.

: Se proyecta un mínimo de 240 mm y un máximo de 260 mm. Curacaví : Se estiman entre 200 y 250 mm.

: Se estiman entre 200 y 250 mm. Talagante : Las mediciones prevén una acumulación de entre 160 mm y 200 mm.

: Las mediciones prevén una acumulación de entre 160 mm y 200 mm. San Bernardo : Registrará un margen de entre 140 mm y 160 mm.

: Registrará un margen de entre 140 mm y 160 mm. Puente Alto: Se estima un rango entre los 120 mm y los 150 mm.

Se estima un rango entre los 120 mm y los 150 mm. Santiago: La comuna de Santiago registrará un mínimo de 100 mm y un máximo estimado de 150 mm.

Proyecciones para las regiones de la zona central

Las mayores acumulaciones de agua de este evento se registrarán en los sectores interiores y costeros de las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Ñuble:

Región de Ñuble : Comunas como Coihueco y Yungay tendrán entre 300 mm y 340 mm de agua caída. En Chillán, el margen esperado va de 260 mm a 280 mm.

: Comunas como Coihueco y Yungay tendrán entre 300 mm y 340 mm de agua caída. En Chillán, el margen esperado va de 260 mm a 280 mm. Región de Valparaíso : En las comunas de Valparaíso y Quilpué, se esperan acumulaciones entre 270 mm y 320 mm. Para Casablanca, se estima un margen de 290 mm a 310 mm.

: En las comunas de Valparaíso y Quilpué, se esperan acumulaciones entre 270 mm y 320 mm. Para Casablanca, se estima un margen de 290 mm a 310 mm. Región del Maule : Localidades como Licantén, Constitución y Parral tendrán entre 250 y 320 mm. Para Talca, el rango esperado es de 200 mm a 270 mm.

: Localidades como Licantén, Constitución y Parral tendrán entre 250 y 320 mm. Para Talca, el rango esperado es de 200 mm a 270 mm. Región de O'Higgins: La comuna de Litueche tendrá entre 240 y 320 mm, mientras que en Rancagua se esperan entre 180 mm y 210 mm.

Atacama, Coquimbo, Biobío y La Araucanía

El informe meteorológico detalla que el avance de las precipitaciones abarcará las siguientes proyecciones en el norte y sur de la zona de cobertura del sistema frontal:

Atacama: Hacia el norte, las comunas de Copiapó y Caldera registrarán montos menores (entre 3 mm y 12 mm). Sin embargo, en la provincia de Huasco, comunas como Freirina registrarán un rango mayor, de entre 100 mm y 130 mm.

Coquimbo: Para La Serena, se esperan entre 150 y 200 mm. En sectores como Combarbalá y Los Vilos, se estiman entre 220 y 260 mm.

Biobío: En Concepción, se proyectan entre 210 y 240 mm, un comportamiento similar al de Los Ángeles, que registrará entre 230 mm y 240 mm.

La Araucanía: En el sur, la comuna de Pucón (Malleco) tendrá entre 230 y 250 mm, mientras que Temuco (Cautín) proyecta un margen acumulado de entre 90 mm y 100 mm.

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