CDE se suma a la acusación contra Raúl Torrealba y demanda indemnización por $766 millones contra el exalcalde de Vitacura

13 jul. 2026 - 11:03 hrs.

El caso judicial contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, sumó un nuevo capítulo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un escrito en el que adhiere íntegramente a la acusación del Ministerio Público —que solicita 28 años de presidio por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos— y, además, interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios para recuperar los recursos que, según sostiene, fueron desviados desde las arcas municipales.

En su presentación ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a la que accedió Mega Investiga, el organismo, actuando en representación de la Municipalidad de Vitacura, solicita que Torrealba sea condenado a pagar $766.790.886, cifra que identifica como el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio. A ello agrega el reajuste por IPC desde la ocurrencia de los hechos, intereses corrientes y el pago de las costas del juicio.

La acción del CDE llega luego de que el Ministerio Público cerrara la investigación y presentara su acusación, en la que solicita penas que, en conjunto, alcanzan los 28 años de cárcel para el exjefe comunal.

Este lunes se discutirá la reapertura del caso solicitada por la defensa, que presentó un batería de diligencias para que se realicen previo al juicio oral. El tribunal, permitió que Torrealba no vaya presencial al Centro de Justicia, tal como lo solicitaron sus abogados.

El CDE respalda la tesis de la Fiscalía

En el escrito, el CDE señala expresamente que adhiere a la acusación fiscal respecto de Torrealba por los hechos vinculados a los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos.

La presentación recuerda que la investigación fue cerrada el 10 de junio de 2026 y que la audiencia de preparación de juicio oral fue fijada para el 13 de julio, razón por la cual el organismo decidió comparecer dentro del plazo legal tanto para respaldar la acusación penal como para perseguir la responsabilidad civil derivada de los hechos investigados.

"Una red de corrupción sistemática"

La demanda civil reproduce la tesis del Ministerio Público respecto del funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales Vitadeportes, Vitaemprende y del Consejo Local de Deportes de Vitacura, entidades que, según el CDE, actuaban de manera funcionalmente dependiente del municipio y eran financiadas principalmente mediante subvenciones municipales.

De acuerdo con el documento, entre 2011 y 2021 Torrealba, junto a otros funcionarios y colaboradores ya condenados, habría integrado una estructura destinada a desviar recursos públicos provenientes de esas organizaciones hacia beneficios personales, utilizando distintos mecanismos para extraer dinero y posteriormente ocultar los movimientos mediante documentación ideológicamente falsa.

“De esta manera los hechos de la acusación fiscal, a los que esta demandante adhiere y que son constitutivos de la responsabilidad civil del demandado, detallan una red de corrupción sistemática que operó mediante siete mecanismos apropiatorios para desviar fondos públicos de la Iltre. Municipalidad de Vitacura hacia el beneficio personal de los acusados”, se lee en el escrito.

Los siete mecanismos de defraudación

En la demanda, el CDE resume los principales mecanismos por los cuales se habría producido el perjuicio económico:

· Sobres con dinero en efectivo entregados periódicamente al entonces alcalde, por $528 millones;

· Un denominado "fondo de imprevistos" por $22,95 millones;

· Extracción de recursos para festividades por $80 millones;

· Pagos adicionales por $9 millones;

· Utilización de boletas ideológicamente falsas por $24.444.447;

· Financiamiento de gastos personales de un funcionario por $2.396.439;

· Sustracción de $100 millones provenientes de ingresos por publicidad administrada por las organizaciones comunitarias.

A juicio del organismo, la suma de esos mecanismos explica el monto total cuyo resarcimiento ahora reclama en sede penal mediante la acción civil.

El escrito también sostiene que para ocultar las extracciones de dinero se recurrió a la emisión e incorporación de boletas y facturas ideológicamente falsas.

Según el Consejo, fueron utilizadas 461 boletas y 22 facturas, las que permitieron justificar tanto rendiciones de subvenciones municipales como recursos obtenidos mediante otras fuentes de financiamiento administradas por las organizaciones comunitarias. En total, el documento afirma que se justificaron contablemente $711.087.562 mediante este mecanismo.

La indemnización que busca recuperar Vitacura

En su demanda, el CDE sostiene que el daño sufrido por la Municipalidad de Vitacura no solo corresponde a la pérdida directa del patrimonio público, sino también al perjuicio derivado de haber quedado privada del uso y disposición de esos recursos.

Por ello solicita que el tribunal condene a Torrealba al pago de $766.790.886, cifra que deberá reajustarse conforme a la variación del IPC, más intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada y el pago de las costas del proceso.

Amplia lista de testigos

Junto con adherir a la acusación y presentar la demanda civil, el Consejo de Defensa del Estado ofreció una extensa prueba testimonial para el juicio oral.

Entre quienes solicita citar figuran la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; el exdirector jurídico del municipio, Mauricio Irarrázabal; los ya condenados Antonia Larraín, Renato Sepúlveda, Augusto Silva, Arnaldo Cañas y Domingo Prieto, además de conductores, funcionarios municipales, contadores, representantes del Servicio de Impuestos Internos y otros testigos que participaron en distintas etapas de la investigación.

Con esta presentación, el CDE no solo respalda la pretensión penal de la Fiscalía, sino que busca que una eventual condena contra Raúl Torrealba también permita restituir a la Municipalidad de Vitacura el monto que considera fue desviado mediante el esquema de fraude investigado.