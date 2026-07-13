SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Oceanía

13 jul. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la mañana de este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en Vanuatu, país de Oceanía.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 10:46 horas de Chile, a 666 km al sureste de Port Vila, Vanuatu.

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