"Les arde": Rosario Bravo respondió sin filtro a crítica por publicar romántico video con su esposo

13 jul. 2026 - 11:34 hrs.

Rosario Bravo volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un tierno registro junto a su esposo, Carlos Caorsi.

La comunicadora compartió un video donde ambos aparecen abrazados y besándose, pero una serie de críticas a la publicación terminó provocando una contundente respuesta por parte de Bravo.

Aunque el registro recibió cientos de mensajes celebrando la relación de la pareja, también hubo usuarios que cuestionaron la necesidad de compartir este tipo de momentos íntimos en redes sociales.

Lejos de quedarse en silencio, Rosario decidió responder directamente a los comentarios. Uno de ellos incluso le preguntó qué buscaba "demostrar" con este tipo de publicaciones, comentario que no pasó desapercibido para la influencer.

El comentario que desató la respuesta de Rosario Bravo

Junto al video, Rosario simplemente escribió "Domingo", acompañado de un emoji de corazón.

Mientras decenas de seguidores le dejaron mensajes como "Me encantan y que viva siempre el amor", "Amor verdadero para siempre" y "Qué lindo ver un matrimonio tan bonito", otros cuestionaron la exposición de su relación.

Uno de los comentarios más comentados decía:

"No entiendo esos videos la verdad, ¿qué es lo que se quiere demostrar?". La respuesta de Rosario fue breve y directa: "A ti nada".

"Les arde ver gente que se quiere"

Las críticas continuaron con mensajes como: "Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Sin embargo, varios de sus seguidores salieron en su defensa. "No entiendo por qué a la gente le cae mal ver muestras de amor, tan acostumbrados a solo ver conflictos", escribió una usuaria.

Rosario coincidió con ese comentario y respondió sin filtros: "Yo también, les arde ver gente que se quiere, tienen la reacción instantánea de tirar caca".

De esta forma, la enfermera dejó en claro que no comparte las críticas hacia quienes muestran públicamente su relación y defendió la publicación del registro junto a su esposo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosario Bravo (@rosario.la.bravo)

Todo sobre Rosario Bravo