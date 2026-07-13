Llevará agua a una de las zonas más secas de Brasil: Así será el río artificial más largo de América Latina

13 jul. 2026 - 12:28 hrs.

Brasil está cerca de concretar una de las obras de infraestructura hídrica más ambiciosas de América Latina. Se trata del Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), un gigantesco río artificial de más de 145 kilómetros de longitud que busca llevar agua a una de las regiones más afectadas por la sequía en el noreste del país.

El proyecto, que registraba un 91% de avance hacia fines de 2025, tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable, además de impulsar el desarrollo agrícola, ganadero y económico de una zona que durante décadas ha enfrentado escasez de recursos hídricos.

La megaobra es considerada una de las iniciativas hidráulicas más importantes del continente y promete cambiar la vida de millones de habitantes del estado de Ceará.

¿Cómo será el río artificial más largo de América Latina?

El Cinturón de las Aguas de Ceará contempla la construcción de un sistema de aproximadamente 145 kilómetros de extensión, compuesto por:

Canales artificiales de gran tamaño.

Reservorios y conexiones hidráulicas.

Estaciones de bombeo.

Sistemas de distribución de agua.

La infraestructura permitirá transportar agua hacia distintas localidades del estado de Ceará, una de las regiones brasileñas que históricamente ha sufrido largos períodos de sequía, altas temperaturas y precipitaciones irregulares.

El sistema utilizará agua proveniente del embalse de Jati, conectado al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, una de las mayores iniciativas hídricas desarrolladas en Brasil.

Desde ese punto, el agua recorrerá los canales del río artificial hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en la localidad de Nova Olinda, abasteciendo a diversas comunidades durante su recorrido.

El proceso considera tres etapas principales:

Captación del agua en el embalse de Jati.

Transporte del caudal a través de los canales artificiales.

a través de los canales artificiales. Distribución del recurso hacia distintas zonas del estado de Ceará.

Una obra para combatir la sequía

El principal objetivo del proyecto es asegurar el suministro de agua para consumo humano, pero también fortalecer actividades productivas como la agricultura y la ganadería, sectores que durante años se han visto afectados por la falta de precipitaciones.

Además de mejorar el acceso al agua potable, las autoridades esperan que la obra contribuya al desarrollo sostenible del noreste de Brasil, impulsando el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de millones de personas que habitan una de las regiones más áridas del país.

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