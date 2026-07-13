Hijo de Héctor Llaitul es condenado a más de 15 años de cárcel por atentados en La Araucanía

13 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a más de 15 años de cárcel por participar en tres atentados incendiarios y otros delitos cometidos en la región de La Araucanía.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, que también condenó a Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña. Todos deberán cumplir penas efectivas de presidio por los delitos por los que fueron declarados responsables.

La condena que supera los 15 años

Las penas impuestas a Pelentaro Llaitul consideran siete años de presidio por el delito reiterado de incendio, tres años y un día por secuestro, tres años y un día por hurto, 541 días de presidio por un segundo delito de hurto y otros 541 días por porte ilegal de municiones. En conjunto, las condenas superan los 15 años de cárcel.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal impuso las multas correspondientes por los delitos de incendio y hurto, junto con las inhabilitaciones y penas accesorias establecidas en la sentencia.

¿Qué penas recibieron los otros condenados?

La resolución también alcanzó a Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña.

Los cinco condenados recibieron siete años de presidio por el delito reiterado de incendio; tres años y un día por secuestro; tres años y un día por hurto; y 541 días de presidio por un segundo delito de hurto. Asimismo, el tribunal ordenó el pago de multas de 10 UTM por el delito de incendio, de 5 UTM por uno de los delitos de hurto y de 2 UTM por el segundo delito de hurto, además de las penas accesorias de inhabilitación.

En el caso de Juan Carlos Mardones, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco también le impuso una pena adicional de 541 días de prisión por porte ilegal de municiones, por lo que, al igual que Pelentaro Llaitul, su condena supera los 15 años de cárcel. Los otros tres condenados recibieron penas que, sumadas, superan los 14 años de presidio.

La resolución del tribunal

En la resolución, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco señaló: "Por unanimidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condena a Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña a las penas de cumplimiento efectivo" por los delitos de incendio, secuestro y hurto.

Asimismo, agregó que "el TOP de Temuco condenó a Pelentaro Llaitul y Juan Mardones a la pena de 541 días de prisión (...) como autores del delito consumado de porte ilegal de municiones".

Los delitos por los que fueron acusados

En esta causa fueron acusadas las cinco personas condenadas, entre ellas Pelentaro Llaitul, por delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

Con esta sentencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fijó las penas de cumplimiento efectivo para los cinco condenados por los delitos acreditados durante el juicio, incluyendo los tres atentados incendiarios atribuidos a Pelentaro Llaitul.