"Se está adelantando": Jaime Leyton avisa que el intenso temporal llegará antes de lo previsto a la zona central

14 jul. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante modificación en su comportamiento sufrió el masivo sistema frontal que amenaza a gran parte del país. Según advirtió el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, el evento meteorológico se está adelantando aproximadamente 9 horas en comparación con los pronósticos del día anterior, lo que acelerará el inicio de las intensas lluvias y el viento en varias regiones.

En la zona norte, por ejemplo, Copiapó solo registrará algunas gotas ocasionales el jueves. Sin embargo, la Región de Coquimbo se prepara para un "gran temporal". Las primeras lluvias, suaves, comenzarán este miércoles en localidades como Los Vilos e Illapel, pero la situación cambiará pasada la medianoche: a partir de las 00:00 horas del jueves, las precipitaciones cubrirán toda la región y golpearán con fuerza a La Serena desde la madrugada.

Lluvia continua y riesgo por viento en la Región Metropolitana

En el caso de Santiago, el adelantamiento del frente modificará el calendario de preparación. El miércoles el cielo estará completamente cubierto y comenzará a llover de forma continua hacia el final del día.

El panorama sumará vientos de hasta 40 kilómetros por hora durante la madrugada del jueves junto a las precipitaciones. Leyton advirtió que estas ráfagas sobrecargarán el follaje de los árboles, lo que podría provocar la caída de ramas y problemas en las líneas eléctricas.

El viernes persistirá la lluvia intensa temprano por la mañana con vientos de hasta 45 kilómetros por hora, mientras que el sábado ingresará un nuevo pulso que elevará las rachas a 50 kilómetros por hora. De esta forma, la capital enfrentará un temporal continuo que se extenderá hasta el próximo martes. Se acumularán entre 100 y 110 milímetros de agua, lo que equivale a cerca del 40% de lo que llueve en un año normal.

Alerta en Valparaíso por lluvias de más de 150 mm y marejadas

Una de las zonas con mayores montos proyectados de lluvia es la región de Valparaíso, donde el impacto se prevé severo debido a la combinación de cuatro factores en la costa: precipitaciones intensas, fuertes vientos, un relieve abrupto y marejadas.

Las lluvias más importantes, que podrían superar los 150 milímetros, no solo afectarán a comunas como Viña del Mar y Valparaíso, sino que entrarán hacia el noreste y los sectores interiores como Quilpué y Casablanca. Debido a que en estas zonas interiores existen esteros pequeños y de cauces estrechos, el meteorólogo advierte sobre un riesgo de inundaciones por el abundante caudal, además de riesgo de aluviones en la costa debido a la geografía del lugar.

El avance hacia el sur y los puntos críticos

Más hacia el sur, Rancagua ya espera lluvias intensas. Si bien el sector interior de la región de O'Higgins presenta mayor protección geográfica, la costa en puntos como Pichilemu, Navidad y Matanzas recibirá de lleno el viento, el agua y las marejadas. En la misma región, Santa Cruz surge como un punto de especial atención por la fuerza que tomará el agua, al igual que Constitución en la región del Maule y la comuna de Talca.

Finalmente, el adelantamiento del sistema se hará notar con fuerza en el tramo sur de la zona central. En Chillán, las precipitaciones débiles partirán al final de este martes, acompañadas de rachas de viento en el interior que llegarán a los 50 kilómetros por hora. En tanto, Concepción comenzará a recibir lluvia al final de este martes, anticipándose a lo que inicialmente se esperaba para la mañana del miércoles.

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