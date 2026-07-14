Kino entregará más de 10 mil millones a repartir: Cómo jugar online

14 jul. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes sueñan con convertirse en millonarios tendrán una nueva oportunidad este miércoles 15 de julio, cuando Kino realice un sorteo con un pozo estimado de $10.700 millones a repartir entre sus distintas categorías y juegos.

El millonario monto convierte a este sorteo en uno de los más importantes de los últimos años. Solo el premio individual del juego principal acumula $6.640 millones, lo que ha generado un aumento en el interés de los jugadores durante los últimos días.

¿Cómo jugar Kino de forma online?

Una de las formas más sencillas de participar es a través del sitio oficial de Kino, donde los usuarios pueden realizar su apuesta sin necesidad de acudir a una agencia física.

Para jugar online, solo debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Kino.

Registrarte con una cuenta o iniciar sesión si ya eres usuario.

con una cuenta o iniciar sesión si ya eres usuario. Elegir tus números para el sorteo.

Pagar la apuesta de forma electrónica.

de forma electrónica. Esperar el sorteo, que será transmitido en vivo por las plataformas oficiales de Lotería.

También es posible realizar apuestas en agencias autorizadas y en los principales supermercados del país.

¿Qué incluye la apuesta?

Con una apuesta de $3.500, los jugadores participan automáticamente en seis juegos:

Kino.

ReKino.

RequeteKino.

Chao Jefe $2 millones.

Chao Jefe $3 millones.

Súper Combo Marraqueta.

Desde Lotería destacaron que este tipo de acumulaciones no son frecuentes y generan una alta expectativa entre los participantes.

"Los premios de este tamaño generan un entusiasmo especial. Vemos cómo muchas personas aprovechan esta oportunidad para participar, porque saben que con una sola apuesta pueden acceder a varios premios y optar a un monto realmente extraordinario", señaló Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería.

¿Hasta qué hora se puede apostar?

Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas de este miércoles 15 de julio, tanto en el sitio web oficial de Kino como en agencias autorizadas y supermercados adheridos.

Ese mismo día se realizará el sorteo, donde se repartirán $10.700 millones entre las distintas categorías, incluyendo un premio individual de $6.640 millones en el juego principal.