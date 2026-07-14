Choque de bus de Red Movilidad contra local comercial provoca incendio en el centro de Santiago

14 jul. 2026 - 06:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia se registra durante la mañana de este martes 14 de julio en la comuna de Santiago. De acuerdo a los reportes preliminares de los equipos de rescate, un bus del sistema Red Movilidad colisionó contra un local comercial, situación que originó un posterior incendio en la estructura afectada.

De momento, se desconoce si el bus transitaba con pasajeros. No obstante, de forma preliminar se reporta el fallecimiento del conductor del transporte público de Santiago.

Debido a las características del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santiago procedió a decretar alarma de incendio. Voluntarios de diversas compañías de la institución se encuentran desplegados en la intersección de Avenida Santa Rosa con Franklin para trabajar en el control del fuego, mientras se evalúa la presencia de personas lesionadas.

🔴 Último Minuto

A esta hora Bomberos Santiago procede con alarma de incendio en Santa Rosa y Franklin en la comuna de por choque de Bus @Red_Movilidad con local comercial con posterior incendio, información en desarrollo @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/4107tWyLAz — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 14, 2026

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