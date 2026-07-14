Raúl Soto (PPD) cuestiona al ministro Quiroz: "El Presidente tiene que evaluar si corresponde o no pedirle la renuncia"

14 jul. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las diferencias en torno a la megareforma impulsada por el Gobierno volvieron a marcar el debate político, luego de que el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, criticara el rol que ha tenido en su tramitación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El parlamentario sostuvo que, pese a que uno de los puntos del proyecto fue modificado, aquello no fue suficiente para recuperar el respaldo de su sector.

Además, cuestionó el manejo del ministro de Hacienda y aseguró que el Mandatario debe evaluar si corresponde mantenerlo en el cargo: "Es el ministro peor evaluado", señaló Soto.

Las criticas a Quiroz

Respecto al rol del ministro Quiroz, el parlamentario fue crítico al señalar:

"El ministro Quiroz está generando problemas. Es el ministro peor evaluado, el que genera más desconfianza, menos credibilidad y es el más extremo, dogmático e inflexible. Y, por lo tanto, tenerlo como cara visible de un tema tan relevante ha perjudicado las opciones del propio Gobierno".

Luego, Soto planteó que el Presidente debe revisar la continuidad del secretario de Estado: "El Presidente tiene que evaluar si corresponde o no llamar al orden a su ministro y si corresponde o no pedirle la renuncia", sostuvo.

"Acá se rompieron las confianzas"

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el parlamentario explicó que, pese a que uno de los aspectos del proyecto sí registró modificaciones, al reducirse la invariabilidad desde 25 a 10 años, aquello no cambió el fondo de la iniciativa.

En esa línea, sostuvo que "el 99% de la megarreforma seguía siendo igual de mala porque el Gobierno no se movió ni un centímetro".

El diputado también justificó la decisión de no respaldar dicho punto de la iniciativa, asegurando que el problema de su partido va más allá del contenido del proyecto: "Acá se rompieron las confianzas y cuando se rompen las confianzas yo creo que se llega a un punto de muy difícil retorno", afirmó.

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