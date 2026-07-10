Nuevo ajuste a la megarreforma: Hacienda propone aumentar rebaja del impuesto empresarial hasta el 22%

10 jul. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del jueves, el Ministerio de Hacienda ingresó nuevas indicaciones a la megarreforma. Entre los cambios destaca una mayor rebaja del impuesto a las empresas.

La propuesta aumenta, de manera gradual, la reducción del tributo corporativo desde el 23% planteado originalmente en el proyecto hasta un 22%.

La gradualidad quedó de la siguiente manera: 27% este año; 25% en 2027; 23% en 2028; y 22% a partir del año comercial 2029.

Régimen de invariabilidad tributaria

Las indicaciones también modifican el régimen de invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. En este caso, la tasa aplicable será de 23,5%, considerando una sobretasa permanente de 1,5%.

Además, el período de invariabilidad se fija en 10, 15 o 20 años, según el monto de la inversión comprometida por cada proyecto.

Las empresas que soliciten este beneficio deberán acreditar el origen lícito de los recursos, demostrar capacidad financiera y no registrar condenas por delitos tributarios.

También deberán entregar antecedentes sobre los efectos esperados de la inversión en materia de empleo, encadenamientos productivos y relación con las comunidades.

Crédito al empleo

Otro cambio corresponde al crédito al empleo. El beneficio se aplicará únicamente a contratos de trabajo indefinidos y equivaldrá al 15% de las remuneraciones, con un tope anual de 75 UTM por trabajador.

Las modificaciones fueron incorporadas mediante indicaciones presentadas por Hacienda al proyecto de megarreforma, que continúa su tramitación legislativa en el Senado.