Festival de Viña 2027: Así puedes conocer las bases para las competencias Internacional y Folclórica

10 jul. 2026 - 13:03 hrs.

La carrera por la Gaviota de Plata arrancó oficialmente. El Municipio de Viña del Mar, en colaboración con Megamedia y Bizarro, dio el vamos al proceso de postulación para las competencias Internacional y Folclórica de la versión número 66 del Festival de Viña del Mar, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero de 2027.

La postulación formal, sin embargo, no comienza hoy. La recepción de obras se abrirá el jueves 16 de julio y se extenderá hasta el 25 de septiembre, lo que deja un margen de tiempo razonable para que compositores e intérpretes de distintos países preparen y presenten sus trabajos con la dedicación que el certamen exige.

Los requisitos

En cuanto a los requisitos, se seleccionarán seis canciones para la fase internacional y seis para la folclórica. En ambas categorías se elegirán cinco temas internacionales y uno chileno, y ninguna composición podrá superar los tres minutos de duración ni tener una antigüedad mayor a cinco años desde su inscripción en la entidad correspondiente.

Para la Competencia Folclórica, las canciones deben representar la música de raíz popular de cada nación, pero se mantiene el criterio de ediciones anteriores que reconoce la diversidad del folclore actual. Esto significa que pueden participar canciones con elementos contemporáneos, siempre que conserven una conexión sustancial con las tradiciones musicales de su territorio.

Además, cada presentación deberá contar con al menos un músico en vivo utilizando un instrumento acústico o típico del folclor, reforzando el carácter auténtico de esta expresión musical. Y se solicitará un documento explicativo que contextualice la propuesta desde su raíz cultural y artística, una exigencia que habla del nivel de seriedad con que se toma esta competencia.

"La Competencia Internacional y la Competencia Folclórica son uno de los grandes pilares del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Han sido fundamentales para construir la identidad del certamen, permitiéndole trascender generaciones y consolidarse como el evento musical más importante de Latinoamérica", señaló la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano.

La selección final de las doce canciones participantes estará a cargo de un jurado compuesto por músicos, periodistas especializados y figuras ligadas a la industria musical. Una instancia que cada año define qué propuestas tendrán la oportunidad de sonar en la Quinta Vergara ante millones de personas en todo el continente.

¿Cómo encontrar las bases?

Las bases ya están disponibles y cualquier artista o compositor que quiera ser parte del certamen puede consultarlas desde hoy en tres plataformas oficiales: el sitio web del festival en www.elfestival.tv, el portal de Mega en www.mega.cl y la página del Municipio de Viña del Mar en www.munivina.cl. Tres ventanas de acceso para que nadie se quede sin la información.

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