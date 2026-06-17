Festival de Viña 2027 tiene fechas confirmadas: Conoce cuándo se realizará la próxima edición

17 jun. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

La cuenta regresiva ya comenzó. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó las fechas de su edición 2027, dando el puntapié inicial a los preparativos del evento musical más importante de Latinoamérica.

¿Cuándo se realizará el Festival de Viña 2027?

La organización del evento informó que la edición número 66 del certamen se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.

En tanto, la tradicional Gala de Viña se realizará el viernes 19 de febrero, dando inicio a una semana que volverá a reunir música, entretención y grandes figuras nacionales e internacionales en la Ciudad Jardín.

Comenzó el camino hacia Viña 2027

Con las fechas ya definidas, durante los próximos meses se comenzarán a conocer las principales novedades de Viña 2027, instancia en la que se irán revelando importantes novedades.

Entre ellas estarán las bases de las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, las canciones seleccionadas y, por supuesto, la esperada parrilla de artistas que se presentará sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda liderarán nuevamente el certamen

La organización también ratificó que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda volverán a conducir el Festival de Viña, encabezando una nueva edición del espectáculo que cada verano reúne a miles de personas en la Quinta Vergara y a millones de espectadores en Chile y el extranjero.

El certamen será producido nuevamente por Megamedia y Bizarro Live Entertainment, con el desafío de seguir consolidando al Festival de Viña como uno de los eventos musicales y televisivos más importantes de habla hispana.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó el impacto que tendrá el evento para la comuna. "Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo", afirmó.

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