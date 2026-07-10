Armada vigila masiva flota de 370 buques chinos en cercanías del mar territorial chileno: Pescan el llamado "calamar rojo"

10 jul. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una masiva e inusual presencia de embarcaciones extranjeras mantiene en máxima alerta a las autoridades marítimas chilenas. La Armada de Chile confirmó la detección de una gigantesca flota compuesta por 370 buques pesqueros de origen chino que se encuentran operando de forma estacionaria en las cercanías del mar territorial.

El objetivo principal de esta verdadera "ciudad flotante" es la captura del calamar rojo, popularmente conocido en Chile como jibia, un recurso marino altamente apetecido y cotizado en el mercado asiático.

El límite de las 200 millas

De acuerdo con la legislación vigente y la Ley General de Pesca y Acuicultura, Chile posee una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde la costa.

Dentro de este espacio, el uso y aprovechamiento de los recursos marinos es de exclusividad nacional, quedando estrictamente prohibido que cualquier navío extranjero realice faenas de pesca.

Fuera de este límite, las aguas pasan a ser consideradas internacionales, lo que permite la libre pesca. Sin embargo, la magnitud de la flota —que incluye buques factoría diseñados para procesar y congelar la jibia en alta mar de manera inmediata— ha encendido las alarmas por el riesgo latente de que traspasen la frontera marítima o depreden el ecosistema.

Despliegue de fiscalización aeronaval

Ante el escenario actual, calificado por la Armada como una "concentración inusual" que no se había visto de forma estacionaria en los últimos 10 años, la institución activó un intenso operativo de control a través de la Cuarta Zona Naval.

Para garantizar la soberanía marítima, se están utilizando aviones de exploración pesquera como el C-295, equipados con:

Radares de rebusca de alta tecnología para compilar el panorama de la superficie.

Sistemas AIS (Sistema de Identificación Automática) para cruzar datos de las embarcaciones.

Comunicaciones marítimas directas para interrogar a las tripulaciones a distancia.

La vigilancia aérea y marítima continuará de manera permanente para asegurar que las riquezas de las 200 millas chilenas permanezcan protegidas.