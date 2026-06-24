Viajará a 250 km/h bajo el mar: El ambicioso tren bala que reducirá trayectos de 8 horas a solo 40 minutos

24 jun. 2026 - 16:33 hrs.

China continúa impulsando megaproyectos de infraestructura y transporte, esta vez con la construcción de un tren bala de alta velocidad que recorrerá el que promete convertirse en el túnel submarino más largo del mundo.

La iniciativa busca conectar las ciudades de Dalian y Yantai a través del Mar de Bohai, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje entre ambos puntos. Lo que actualmente puede tomar hasta ocho horas en ferry o cerca de seis horas por carretera podría completarse en apenas 40 minutos.

El proyecto, denominado Bohai Strait Tunnel, es considerado una de las obras de ingeniería ferroviaria más ambiciosas del planeta y contempla trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora.

El túnel submarino más largo del mundo

La futura red ferroviaria atravesará el Mar de Bohai mediante un túnel de aproximadamente 123 kilómetros de longitud, superando ampliamente a otras infraestructuras similares existentes en el mundo.

Para dimensionar la magnitud de la obra, el famoso Eurotúnel que une Reino Unido y Francia tiene una extensión cercana a los 50 kilómetros, menos de la mitad de lo proyectado para esta nueva conexión china.

La inversión estimada para desarrollar el proyecto oscila entre los 220 mil y 300 mil millones de yuanes, es decir 32 mil millones de dólares, reflejando la complejidad técnica de una construcción que deberá operar bajo el agua y soportar diversos desafíos geológicos.

¿Cómo funcionará el Bohai Strait Tunnel?

Uno de los mayores retos para los ingenieros ha sido desarrollar un sistema que garantice impermeabilidad, ventilación y seguridad para los pasajeros durante todo el recorrido.

El diseño contempla dos túneles paralelos destinados al tránsito ferroviario y una galería central que será utilizada para emergencias y labores de mantenimiento.

Además, la infraestructura combinará tramos terrestres y submarinos, permitiendo que los pasajeros completen el viaje sin necesidad de cambiar de tren durante el trayecto.

Las autoridades también han puesto especial énfasis en la seguridad frente a posibles eventos sísmicos y otras contingencias asociadas al entorno marino.

Reducirá los viajes de horas a minutos

Actualmente, trasladarse entre Dalian y Yantai puede significar una larga travesía para pasajeros y transportistas.

Con la entrada en funcionamiento del tren bala, el recorrido de 123 kilómetros podría completarse en apenas 40 minutos gracias a velocidades que alcanzarían los 250 km/h, superando incluso a algunos servicios ferroviarios tradicionales de alta velocidad en la región.

La obra busca fortalecer la conectividad entre ambas ciudades y potenciar el desarrollo económico de uno de los corredores estratégicos más importantes del norte de China.

¿Cuándo comenzará a operar?

Según las estimaciones de las autoridades chinas, el Bohai Strait Tunnel podría comenzar sus operaciones hacia el año 2035.

Por ahora, durante 2026 el proyecto se encuentra en una etapa de planificación avanzada y evaluación técnica, en la que continúan afinándose los detalles de una infraestructura que aspira a convertirse en un referente mundial de la ingeniería ferroviaria.

Además de su tamaño récord, el sistema incorporará tecnologías de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo, herramientas que permitirán optimizar la operación y reforzar la seguridad de una de las construcciones submarinas más desafiantes de la historia.