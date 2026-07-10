Detienen a cantante "Tea Time", exintegrante de Los Tetas: Fue fiscalizado en vehículo que transportaba droga y armas

10 jul. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó en la mañana de este viernes que detuvo a Camilo Castaldi, conocido como "Tea Time", exintegrante del grupo Los Tetas, en el marco de una fiscalización vehicular en la comuna de Providencia.

Según los últimos antecedentes, el artista fue arrestado con otras tres personas durante el control, luego de que funcionarios policiales encontraran droga, un arma de fuego y armas blancas en el automóvil.

Imagen de lo incautado por Carabineros

No es el primer escándalo que protagoniza

El cantante no es la primera vez que protagoniza un escándalo. En 2017 fue expulsado de la conocida banda luego de ser acusado de violencia intrafamiliar por parte de su expareja.

Sumado a esto, hace no tanto tiempo, en 2024, fue apuntado por presuntamente emitir amenazas de muerte en contra de una mujer en la región de O'Higgins.

Fue la voz del grupo Los Tetas

Castaldi fue la voz de la agrupación desde 1994, aunque su talento y fama lo llevaron a colaborar con otros artistas y bandas de renombre, como Tiro de Gracia y DJ Bitman.

"Tea Time", además, tuvo una carrera como solista, creando un disco en 2009, el que tituló "Tea Time 1", que causó furor entre sus fanáticos.

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