Don Francisco revela cómo define su postura política y explica las razones bajo el contexto de la Teletón

10 jul. 2026 - 12:05 hrs.

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, abordó su postura política al explicar cómo ha sido la relación que ha mantenido con los distintos gobiernos durante las décadas en que ha liderado la Teletón.

En conversación con Radio ADN, el histórico animador sostuvo que la fundación es una institución independiente que trabaja en conjunto con el Estado únicamente para asegurar el funcionamiento de la red de rehabilitación, razón por la que ha debido mantener un diálogo permanente con los distintos presidentes.

En ese contexto, afirmó que su vínculo con los mandatarios siempre ha sido positivo y explicó el concepto con el que define su posición frente a la política.

"Así nos declaramos: Gobiernista Independiente"

“Justamente nosotros somos y así nos declaramos o así me declaré, por lo menos yo, gobiernista independiente”, señaló.

El comunicador explicó el sentido de esa definición y aseguró que nunca ha significado apoyar o enfrentar a un gobierno de turno.

“¿Qué significa eso? Que mientras hacíamos la Teletón teníamos que estar con el Gobierno en cosas con las que teníamos que ponernos de acuerdo para poder hacer el trabajo de rehabilitación”, agregó.

Asimismo, recalcó que esa forma de actuar ha sido clave para el desarrollo de la institución.

“Eso significaba que no estábamos en contra ni a favor del Gobierno. Y yo creo que eso se ha mantenido y se debe mantener”, continuó.

Don Francisco también destacó que la credibilidad de la Teletón se basa en atender a todas las personas que requieren rehabilitación, sin hacer distinciones por ideología, religión u otras diferencias.

Finalmente, el animador valoró un reciente avance para la institución al confirmar la obtención de un terreno donde se proyecta la construcción de un nuevo centro de rehabilitación en Castro.