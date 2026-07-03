"He sido bígamo": La reflexión de Don Francisco sobre su familia y su vida en la TV por 63 años

03 jul. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de seis décadas de matrimonio con Temmy Muchnick, Don Francisco reflexionó sobre cómo su extensa carrera televisiva afectó su vida familiar. El histórico animador reconoció que el trabajo terminó ocupando un lugar que desequilibró la relación con su esposa e hijos.

En una entrevista con Revista Velvet, Mario Kreutzberger admitió que durante mucho tiempo sintió que llevaba dos vidas paralelas.

"He sido bígamo. Llevo 63 años casado… y 63 años dedicado a las comunicaciones. En algún momento se produce un desequilibrio entre el trabajo y el hogar. No es que yo no estuviera. Estaba... poco", reconoció.

La tradición que cambió la relación con sus hijos

Don Francisco contó que no solo su matrimonio se vio afectado por las exigencias de conducir programas como Sábado Gigante y la Teletón, sino que también el vínculo con sus hijos cuando eran pequeños.

Recordó que una terapeuta les pidió a Vivi, Patricio y Francisco hacer un dibujo de su familia. El resultado lo impactó profundamente.

En el centro aparecía Temmy, rodeada por sus hijos, mientras que él era una figura pequeña, ubicada en una esquina de la hoja.

"Fue un impacto muy grande. Me di cuenta de que tenía que cambiar", confesó.

La tradición que cambió la relación con sus hijos

A partir de esa experiencia, decidió reservar todos los martes por la tarde para compartir con sus hijos. Desde el mediodía dejaba de trabajar, no respondía llamadas, no agendaba reuniones ni realizaba grabaciones.

"Ellos elegían; ir al cine, comer un helado, salir a caminar, dar una vuelta en auto sin destino. Hasta hoy se acuerdan de los martes especiales", contó el animador.

"Uno viene al mundo para construir algo que continúe cuando uno ya no esté", concluyó.