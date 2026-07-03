"Te amo por siempre papá": La emotiva despedida de Ignacio Kliche por la muerte de su padre Fernando

03 jul. 2026 - 12:55 hrs.

Tras la muerte de Fernando Kliche a los 71 años de edad, su hijo, Ignacio, quien está alejado de la televisión, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales como forma de despedida.

El también actor publicó una serie de imágenes del recuerdo, en donde aparece cuando era bebé junto a su papá, además de otras imágenes de la juventud del icónico artista uruguayo nacionalizado chileno.

¿Qué dijo Ignacio?

El primogénito de Fernando comenzó su mensaje en Instagram diciendo "Te amo, papá", sumando emojis rezando y llorando, dando a entender el dolor que siente al despedir a su padre.

Posteriormente, aseguró que "nunca importó ni importa la distancia. Gracias por todo. Siempre enseñándonos a ser educados, ser coherentes, ser honrados, a no traicionarnos".

Finalmente remarcó: "gracias por el sentido del humor que compartimos incluso en los peores momentos. Gracias por tanto. Te amo por siempre, papá".

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Chileactores confirmó la noticia

"Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida. Fernando nació el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, pero fue en Chile donde se ganó el cariño del público", dice parte del comunicado que difundió Chile Actores.

El actor participó en múltiples teleseries como "Marrón Glacé", "Lola", "Champaña", "El amor está de moda", entre otras.

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