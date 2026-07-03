Octavio Silva lo consagró en "Marrón Glacé": Los papeles más recordados de Fernando Kliche en la televisión chilena

03 jul. 2026 - 12:58 hrs.

Este viernes 3 de julio se confirmó el fallecimiento del destacado actor Fernando Kliche a los 71 años. El nacido en Uruguay tuvo una amplia trayectoria en las tablas en Chile, siendo recordado por su enorme talento, pero también por su personalidad, lo que lo posicionó como un galán en los años 90.

El intérprete tuvo la oportunidad de trabajar en televisión, formando parte de icónicos proyectos como "Marrón Glacé" en 1993, en donde cautivó a los espectadores.

Otras participaciones de Kliche fueron en telenovelas como "Eclipse de luna", "Corazón rebelde" y "Amor a la Catalán", aunque también muchos lo recuerdan por su presencia en episodios del "Teatro en Chilevisión" con el actor Patricio Torres.

Fernando Kliche / Instagram

Los papeles más recordados de Fernando Kliche

A continuación, te mostramos los papeles más recordados de Fernando Kliche en televisión:

Octavio Silva — Marrón Glacé (1993)

Este es, sin lugar a dudas, el personaje que lo consagró como el gran galán de los noventa. Octavio llega a trabajar como mozo al exclusivo centro de eventos "Marrón Glacé" con un único y oculto objetivo: vengar la muerte de su padre.

Sin embargo, en el camino se debate entre sus planes y el amor de las hermanas interpretadas por Carolina Arregui y Katty Kowaleczko. El éxito fue tal que hasta protagonizó comerciales de helados inspirados en la producción.

Walter — ¿Te Conté? (1990)

En esta recordada producción basada en una pensión de Santiago, Fernando compartió pantalla de manera muy especial con su padre en la vida real, Walter Kliche, quienes en la ficción también hacían de padre e hijo.

Su personaje era un tipo coqueto y carismático que se ganó rápidamente el cariño del público en una de las tramas corales más exitosas de la época.

Andrés Correa — El Amor Está de Moda (1995)

En esta teleserie ambientada en el competitivo mundo de la alta costura, Kliche interpretó a Andrés, un audaz y seductor diseñador de modas que mantenía una intensa rivalidad profesional y amorosa con el personaje de Roberto Poblete (Aristóteles).

Su rol derrochaba el desplante y la sofisticación que se convirtieron en el sello del actor.

Bruno Biondi — Champaña (1994)

Esta teleserie mezclaba el romance con el misterio policial en torno al asesinato de una joven en una noche de fiesta. Fernando interpretó a Bruno Biondi, un hombre sofisticado envuelto en una red de secretos y traiciones dentro de un grupo de amigos de alta alcurnia, consolidando su estatus de protagonista indiscutido del área dramática.

Pedro Catalán — Amor a la Catalán (2019)

Representa su gran regreso y uno de sus últimos trabajos más destacados en el formato. Aunque su participación es el detonante de la historia (fallece al inicio), su personaje, Pedro Catalán, es inolvidable.

Es un empresario panadero que desata el caos absoluto al descubrirse que mantuvo dos familias paralelas durante más de treinta años, dejando a ambas viudas en pie de guerra por la herencia.

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