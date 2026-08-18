Pareja de Benjamín Vicuña publica reflexión tras dichos de Mauro Icardi

18 ag. 2026 - 02:34 hrs.

Las fotografías corresponden a un antiguo viaje, pero Anita Espasandín decidió compartirlas justo cuando Benjamín Vicuña vuelve a estar en el centro de una polémica con Mauro Icardi, actual pareja de China Suárez.

La empresaria argentina publicó una serie de imágenes junto al actor y las acompañó con una extensa reflexión sobre el valor personal, las inseguridades y la manera de enfrentar los momentos difíciles.

Aunque Espasandín no menciona a Icardi ni hace referencia directa a la controversia, la publicación generó rápidamente interpretaciones entre sus seguidores, quienes vieron en sus palabras un posible gesto de apoyo hacia Vicuña.

La reflexión de Anita Espasandín

El mensaje es una canción de Joy Rhodes, y es una invitación a reconocer el propio valor y dejar de exigirse constantemente.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió.

Luego, la empresaria habló sobre la importancia de enfrentar las inseguridades con mayor comprensión hacia uno mismo.

“Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera”, agregó.

Su reflexión también abordó las experiencias dolorosas y la posibilidad de avanzar después de ellas.

“Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo”, continuó.

El mensaje continuó con un llamado a no abandonar los procesos personales cuando aparecen dificultades.

“No te abandones cuando el camino se ponga difícil. Aprendé a sostenerte, a ser tu propio lugar de paz y a dejar que el amor que nace dentro tuyo se desborde”, escribió Espasandín.

Finalmente, explicó que sus palabras estaban dedicadas a quienes atraviesan procesos de sanación y recomendó escuchar la canción.

“Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”, concluyó.

Qué había dicho Mauro Icardi

La publicación apareció después de que Vicuña hablara en Podemos Hablar sobre la distancia que actualmente mantiene con sus hijos menores, fruto de su relación con China Suárez.

El actor aseguró que intenta mantener contacto diario con ellos y sostuvo que existe un vínculo que nadie puede quitarle: “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie. El amor”.

Sus palabras provocaron una reacción de Icardi, quien publicó un mensaje en sus historias de Instagram. Aunque tampoco mencionó directamente a Vicuña, sus palabras fueron interpretadas como dirigidas al actor.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista.

Icardi también cuestionó la relación de Vicuña con sus hijos y señaló: “Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”.

Hasta ahora, Vicuña no ha respondido directamente a los cuestionamientos del futbolista.

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