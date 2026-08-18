"Tanta gente repite mentiras...": Paula Pavic frena rumores sobre su paradero en medio de escándalo de Camilo Huerta

18 ag. 2026 - 10:55 hrs.

Paula Pavic volvió a aparecer en redes sociales y esta vez lo hizo para ponerle freno a un rumor que comenzó a circular en medio del escándalo judicial que involucra a Camilo Huerta.

La empresaria se encontró con varios comentarios de sus seguidores relacionados con una supuesta llegada a Chile. Cabe destacar que un programa de farándula aseguró que Pavic se había venido a Chile en el mismo avión que el ex Yingo.

"No estoy en Chile"

"Me han escrito un montón de personas preguntándome si estoy en Chile. No estoy en Chile, estoy en Sarasota (Florida, Estados Unidos)", afirmó en una de sus historias de Instagram.

Pero la cosa no terminó ahí. La influencer también cuestionó a quienes, según ella, aseveran versiones que están lejos de la realidad.

"No puedo creer cómo tanta gente especula cosas, tanta gente repite mentiras y da por hecho cosas que no son verdad", lanzó.

Y parece que Pavic ha decidido no callar más, porque adelantó que podría realizar una transmisión en vivo para responder directamente a los rumores que han circulado sobre ella.

"Tal vez mañana haga hasta un live", comentó, asegurando que le gusta aclarar este tipo de versiones "de primera fuente".

"Me declaro agotada mentalmente"

Estas no han sido las únicas palabras de Pavic en los últimos días. La ex de Marcelo "Chino" Ríos ya había manifestado sentirse colapsada por los comentarios en redes sociales.

"Me declaro totalmente agotada mentalmente", escribió en una de sus historias de Instagram. "Hoy me tomo el día para nutrir mi mente con cosas positivas", agregó.

Su comentario fue publicado horas antes de la llegada de Camilo Huerta a Chile. En el aeropuerto, el preparador físico fue detenido por la policía y se espera que este martes sea formalizado.

Huerta es investigado por presunta asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Frente a las cámaras, sin embargo, fue categórico: "Soy totalmente inocente, esto es un montaje".