Leasing habitacional: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio para tener su vivienda?

18 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El leasing habitacional es un programa que permite acceder a viviendas nuevas o usadas de hasta 2.000 UF, monto que aumenta a 2.200 UF en determinadas regiones y zonas del país.

El sistema funciona mediante una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional, con la que se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. De esta manera, la persona puede ocupar la vivienda mientras realiza los pagos necesarios para concretar posteriormente su compra.

El programa está dirigido principalmente a personas que tienen capacidad para pagar un arriendo, pero que no cuentan con el ahorro suficiente para acceder a otros sistemas de subsidio habitacional.

¿Quiénes pueden acceder al leasing habitacional?

Para postular se deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, ser mayor de edad y estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del SERVIU, sin contar con más de una inscripción vigente.

Además, el postulante y su cónyuge no deben ser propietarios de una vivienda ni haber sido beneficiados anteriormente con una vivienda o subsidio habitacional entregados por el Estado o las municipalidades.

También es necesario que el postulante o su cónyuge sea titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, conocida como cuenta de ahorro de leasing habitacional.

Asimismo, el postulante o su cónyuge no puede tener más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa vigente con una o más sociedades inmobiliarias.

En el caso de los matrimonios, ambos cónyuges no pueden inscribirse por separado en el programa.

¿Cómo funciona el leasing habitacional?

A través de este sistema, el interesado arrienda una vivienda nueva o usada mediante un contrato con promesa de compraventa.

Durante el período establecido en el contrato, la persona paga mensualmente un monto que considera el arriendo y una parte destinada a completar el precio de la vivienda, además de otros cargos que hayan sido acordados, como seguros.

El precio de la vivienda se financia con el subsidio habitacional, la parte del aporte mensual destinada a la compra y los eventuales aportes adicionales que realice el interesado.

Una vez que se completa el precio prometido de venta, se celebra el contrato de compraventa y la vivienda pasa a propiedad del arrendatario promitente comprador.

¿Se necesita ahorro previo?

El programa no exige ahorro previo para postular. Sin embargo, la sociedad inmobiliaria puede solicitar un aporte contado y el interesado debe asumir los gastos asociados a los trámites que sean requeridos.

El monto del subsidio puede variar dependiendo del precio de la vivienda, de la región donde se encuentre y de si el inmueble está ubicado en una zona de renovación urbana, desarrollo prioritario o conservación histórica.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar la inscripción, se solicita la cédula de identidad, tanto en original como en fotocopia, del postulante y su cónyuge.

También se debe presentar la Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, que puede estar a nombre del postulante o de su cónyuge.