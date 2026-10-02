Subsidio familiar automático: ¿Quiénes lo reciben?

02 oct. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio Familiar Automático (SUF) es un aporte destinado a apoyar económicamente a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Una de sus principales características es que no requiere postulación. El beneficio se asigna de manera automática cuando se cumplen las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden recibirlo?

Los causantes deben pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

También existen otros requisitos. Por ejemplo, los menores de seis años deben participar en los programas de salud infantil establecidos por el Ministerio de Salud.

En el caso de quienes tienen más de seis años, deben acreditar que son estudiantes regulares de educación básica, media, superior u otros niveles equivalentes.

Además, el beneficio tiene incompatibilidades. El menor no puede recibir, entre otros, Asignación Familiar o el Subsidio Familiar otorgado por una municipalidad.

Tampoco corresponde si el causante recibe el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años o registra una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar.

¿De cuánto es el beneficio y cómo se puede consultar si me corresponde?

Desde el 1 de julio de 2026, el monto es de $22.601 mensuales por causante. En caso de discapacidad acreditada, la cifra asciende al doble: $45.202.

Para saber si corresponde el beneficio, se puede realizar una consulta ingresando el RUN y la fecha de nacimiento del niño, niña o adolescente en la plataforma oficial del Subsidio Familiar Automático.

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