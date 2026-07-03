Freno a BTS en el Estadio Nacional: ministra Duco señala que productora vendió entradas sin autorización

03 jul. 2026 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Deporte, Natalia Duco, entregó este viernes la versión oficial del Gobierno respecto a la determinación de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos que la banda de k-pop BTS tiene agendados en octubre. La secretaria de Estado aclaró que el proceso de evaluación técnica se extendió por más de diez meses y que la venta de tickets se realizó de forma anticipada por parte de la productora DG Medios.

"Quiero aclarar un punto muy importante. Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió. No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del Coliseo Central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso", manifestó la autoridad.

Los argumentos técnicos del Instituto Nacional del Deporte

De acuerdo a lo expuesto por la jefa de la cartera, el rechazo a la solicitud de la productora DG Medios responde a tres criterios específicos vinculados a la seguridad de la infraestructura y el calendario del recinto:

Configuración del escenario: El concierto contempla un formato de 360 grados ubicado en el centro de la cancha. Según los antecedentes técnicos, la estructura considera cargas cercanas a las 600 toneladas sobre el sector donde convergen los sistemas de drenaje , riego y el césped híbrido del complejo.

ubicado en el centro de la cancha. Según los antecedentes técnicos, , riego y el césped híbrido del complejo. Falta de garantías de recuperación: El informe presentado por la organización estimaba un plazo de entre 5 y 7 días para la recuperación de la superficie, tiempo que el organismo técnico consideró insuficiente.

de la superficie, tiempo que el Compromisos previos programados: El riesgo de daño en el campo de juego afectaría el desarrollo de actividades ya agendadas para los meses siguientes, entre las que se encuentran los partidos de la Selección Chilena de fútbol, el torneo profesional local, el interescolar de atletismo y la Teletón 2026.

Alternativas propuestas y resguardo a los consumidores

Pese a la negativa para utilizar el coliseo central, el Ministerio del Deporte y el IND plantearon dos opciones a la productora para la realización de los espectáculos. La primera consiste en incorporar una estructura tipo mecano que distribuya el peso y proteja la cancha, mientras que la segunda implica el traslado de las fechas a la explanada del Parque Estadio Nacional o al Parque Cerrillos, terrenos que el Ejecutivo ya mantiene reservados.

Por último, la ministra Duco recordó que los derechos de los usuarios que adquirieron sus entradas se encuentran vigentes. "Ante cualquier incumplimiento, cambio de condiciones o falta de información por parte de la productora, pueden acudir al SERNAC para ejercer sus derechos como consumidores", concluyó.

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