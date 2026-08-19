Fiebre de Cumbia 2026: Conoce los artistas y cómo comprar entradas para la primera fonda de las Fiestas Patrias en Santiago

19 ag. 2026 - 15:19 hrs.

En los últimos años, los eventos dieciocheros en el marco de las Fiestas Patrias se han diversificado con propuestas para todos los gustos, edades y formatos, desde celebraciones familiares hasta grandes festivales que convocan a miles de personas con artistas de primer nivel.

Este año, uno de los eventos que más expectativa genera es Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026, que ya tiene cartel confirmado y promete ser una de las apuestas musicales más completas de la temporada.

Para la productora a cargo del evento, Fiebre Producciones, la propuesta surge como una alternativa que acorta la espera para los días festivos tradicionales, buscando dar el puntapié inicial de las Fiestas Patrias en la capital.

¿Qué artistas se presentarán?

La producción reunirá a nombres como Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Santaferia.

Pero el line up no se queda ahí. La parrilla también incluye a La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka, Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla y Fiebre 40, además de la banda ganadora del concurso oficial del evento.

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La propuesta no se centra solo en los escenarios; Fiebre de Cumbia contará con 40 metros de barra a cargo del icónico Bar Las Tejas, además de un Cuecódromo presentado por Bar Victoria.

Esto se complementará con una zona de foodtrucks dieciocheros, para sostener una jornada que se extenderá por varias horas.

Entradas

El evento está pensado exclusivamente para mayores de 18 años y la cita será el 5 de septiembre en el Club Hípico de Santiago, uno de los recintos con mayor capacidad. La elección del lugar permite una experiencia de gran escala con espacio para el movimiento, el baile y el encuentro entre miles de asistentes.

Los interesados en asegurar su lugar en "Fiebre de Cumbia: La Fonda" lo podrán hacer desde la plataforma Passline.

La escala de precios para esta jornada de música y celebración cuenta con diversas opciones para los asistentes. Los valores de los tickets comienzan en los $23 mil para ubicación general, mientras que el valor para quienes prefieran estar en la Zona Pit con una vista preferencial al escenario comienza en los $70 mil.

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