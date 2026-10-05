Antisociales armados se parapetan en inmueble tras ser vistos con armas en Santiago Centro

05 oct. 2026 - 14:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desplegó durante la tarde de este lunes en el centro de Santiago, luego de que antisociales armados fueran vistos desplazándose por la vía pública y posteriormente se parapetaran en un inmueble del sector de Nataniel Cox y General Gana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los individuos habrían sido vistos portando armas mientras escapaban por distintos sectores de la comuna de Santiago, para posteriormente ingresar a uno de los inmuebles de la zona.

Operativo policial en desarrollo

El procedimiento se concentró principalmente en el sector de Nataniel Cox, donde se desplegó un importante contingente de Carabineros. Varias calles del sector permanecían cortadas y se implementaron desvíos producto del operativo.

Entre los antecedentes que se buscaban confirmar se encontraba un registro que mostraría a un sujeto portando un arma larga mientras avanzaba desde el sector de Ñuble con Nataniel Cox, donde existe una estación de servicio.

Hasta el momento de la información, se desconoce el número exacto de personas que estarían parapetadas, por lo que Carabineros continuaba trabajando para establecer el contexto que originó el procedimiento.

Tampoco se había confirmado si el hecho comenzó a raíz de un asalto, un enfrentamiento entre personas u otra situación. El procedimiento permanece en desarrollo y se esperaba que personal policial entregara mayores antecedentes una vez finalizadas las diligencias.

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