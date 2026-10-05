Amplían hasta el jueves la detención de presunto autor del asesinato de carabinero en Quilleco

05 oct. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decidió ampliar la detención de Mauricio Cerda Albornoz hasta el jueves de esta semana, indicado como el presunto autor del asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, ocurrido la noche del domingo en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

La diligencia se produjo luego de que el Ministerio Público entregara antecedentes sobre la dinámica del procedimiento que terminó con la muerte del funcionario. Según explicó el fiscal jefe de Los Ángeles, Carlos Díaz, Carabineros había concurrido inicialmente al domicilio por una denuncia de VIF y, tras recibir un segundo llamado, los mismos funcionarios regresaron al lugar.

El segundo llamado que terminó con el ataque

En la segunda concurrencia, los funcionarios ingresaron al inmueble con autorización de sus residentes y se dirigieron hasta una habitación donde permanecía el denunciado. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el hombre se encontraba en el interior provisto de una escopeta, según reveló Mega Investiga.

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, señaló que los funcionarios se aproximaron hasta la puerta del dormitorio y que, en ese momento, el sujeto abrió la puerta y efectuó un disparo contra uno de los policías. El impacto alcanzó al sargento segundo Jaime Urrea en la zona del cuello.

Tras el ataque, los otros funcionarios lograron reducir y detener al presunto autor en el mismo lugar. La escopeta utilizada fue incautada y quedó entre las evidencias que serán sometidas a peritajes para establecer con precisión la dinámica del disparo y las circunstancias del hecho.

Jaime Urrea murió tras recibir el disparo

El sargento segundo fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial de Quilleco, pero la gravedad de la lesión provocó su fallecimiento. Urrea pertenecía al Retén Canteras de la Primera Comisaría de Los Ángeles y llevaba cerca de 18 años de servicio en Carabineros.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, con apoyo del Laboratorio de Criminalística de Concepción. Las diligencias buscan reconstruir la dinámica del procedimiento y reunir los antecedentes que serán presentados por el Ministerio Público.

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