Carabinero fallece tras ser baleado en procedimiento policial en Quilleco

05 oct. 2026 - 01:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros falleció la noche de este domingo 4 de octubre tras ser atacado con un arma de fuego mientras acudía a un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna de Quilleco, en la región del Biobío.

La víctima fue identificada como el Sargento 2.º Jaime Ariel Urrea Burgos, perteneciente a la dotación del Retén Canteras, dependiente de la 1.ª Comisaría de Los Ángeles.

El hecho se registró cerca de las 22:50 horas, cuando personal policial llegó hasta un domicilio de la zona tras recibir una alerta por violencia intrafamiliar. Al ingresar para adoptar el procedimiento, el uniformado fue atacado a quemarropa con un disparo a la altura del cuello.

Traslado de urgencia y confirmación del deceso

A raíz de la extrema gravedad de la herida, el sargento fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos médicos por estabilizarlo, terminó perdiendo la vida a los pocos minutos de su ingreso.

Respecto al agresor, las primeras diligencias policiales permitieron la detención del presunto autor de los disparos en el mismo sector.

Carabineros condena el ataque y confirma nuevo mártir institucional

A través de un comunicado oficial, Carabineros de Chile expresó su rechazo ante la agresión y confirmó la partida del uniformado como un nuevo mártir de la institución.

"Carabineros de Chile condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional. Asimismo, reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar, acompañar y respaldar integralmente a su familia en este difícil momento", señalaron desde la institución.