Gran operativo policial en Valparaíso: Delincuentes armados roban supermercado e incendian vehículo para facilitar su huida

04 oct. 2026 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran operativo policial se desarrolla la noche de este domingo en la ciudad de Valparaíso, en donde un grupo de delincuentes armados asaltó un supermercado y luego quemó un vehículo para poder facilitar su huida.

Asalto a supermercado y quema de vehículo

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 20:00 horas en un supermercado aCuenta en el sector de Rodelillo, en la parte alta de la ciudad.

El mayor Hernán Díaz, de la 3.ª Comisaría Norte de Valparaíso, detalló que "un grupo indeterminado, premunido con armas de fuego" llegó hasta el supermercado e intimidó y agredió a uno de los guardias del recinto.

Tras esto, el funcionario de Carabineros informó que los antisociales "sustrajeron cajas que se encontraban recaudadas del momento, como también en su huida se llevaron varias especies".

En medio de su escape, los asaltantes "ocuparon dos vehículos como barricadas y uno de los vehículos fue incendiado" para facilitar su fuga.

"Uno de estos vehículos mantiene un encargo vigente por robo, como a su vez mantienen patentes adulteradas correspondientes a otro vehículo y este mantiene (encargo) por extravío de placa patente", dijo finalmente el mayor Díaz.

El corresponsal de Mega en la región de Valparaíso explicó además que el guardia que intentó detener a los delincuentes quedó herido y que el paradero de los ladrones armados aún es desconocido.

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