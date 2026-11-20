20 nov. 2026 - 16:00 hrs.

BHP dio a conocer nuevas ofertas laborales en Chile, con vacantes dirigidas principalmente a profesionales de ingeniería, mantenimiento, operaciones mineras, metalurgia y logística.

Las oportunidades se distribuyen entre Minera Escondida, ubicada en la Región de Antofagasta, y las oficinas corporativas de la compañía en Santiago.

Entre los cargos disponibles hay puestos que requieren desde tres años de experiencia laboral hasta posiciones senior que solicitan al menos una década de trayectoria en el sector.

¿Cuáles son las ofertas laborales de BHP en Chile?

De acuerdo con las publicaciones de empleo de la compañía, estas son algunas de las vacantes disponibles:

Ofertas laborales en Antofagasta:

Supervisor(a) de Operaciones Planta.

Ingeniero(a) Senior Mantenimiento Eléctrico.

Profesional para impulsar la madurez del Sistema Operativo BHP (BOS).

Ingeniero(a) Confiabilidad de Mantenimiento (plazo fijo).

Profesional para supervisar la ejecución del plan de caminos en mina.

Engineer Metallurgical.

Ofertas laborales en Santiago:

Profesional para la gestión de la cadena logística de ácido.

Ingeniero(a) para estrategias de mantenimiento y gestión de activos.

¿Cuáles son los requisitos para postular a los trabajos de BHP?

Los requisitos varían dependiendo del cargo y las responsabilidades asociadas a cada posición. Entre los principales perfiles solicitados se encuentran:

1. Supervisor(a) de Operaciones Planta

Título profesional en Ingeniería Civil o de Ejecución Metalúrgica, Química, Industrial o carrera afín.

o de Ejecución Metalúrgica, Química, Industrial o carrera afín. Al menos tres años de experiencia en operaciones de planta concentradora.

Experiencia previa como jefe(a) de turno, supervisor(a) o en cargos de similar responsabilidad.

Licencia de conducir clase B.

Disponibilidad para trabajar en distintos turnos.

2. Ingeniero(a) Sénior Mantenimiento Eléctrico

Título profesional en Ingeniería Eléctrica o Industrial.

Al menos 10 años de experiencia en mantenimiento.

Mínimo siete años de experiencia en la industria minera.

Al menos tres años liderando equipos de ejecución de mantenimiento.

Experiencia con instalaciones eléctricas de equipos mineros y sistemas de gestión como SAP.

Disponibilidad para trabajar en faena bajo modalidad 4x3.

3. Profesional de Excelencia Operacional (BOS)

Título profesional en Ingeniería Civil, Industrial, Metalurgia, Minas o carrera afín.

Experiencia liderando o facilitando iniciativas de mejora operacional.

Conocimientos de metodologías Lean, Six Sigma, A3 Problem Solving o DMAIC.

Experiencia en capacitación, coaching y trabajo con equipos multidisciplinarios.

Disponibilidad para trabajar en sistema de turno 7x7 en faena.

4. Profesional de Logística de Ácido

Título profesional en Ingeniería, Logística, Comercio Exterior o carrera afín.

Entre ocho y diez años de experiencia en supply chain, logística o planificación.

Experiencia en logística marítima, importaciones y manejo de sustancias peligrosas.

Conocimientos de SAP, gestión de inventarios y procesos aduaneros.

Manejo avanzado de Excel, Power BI y herramientas de análisis.

Inglés avanzado.

5. Ingeniero(a) de Estrategias de Mantenimiento

Título profesional en Ingeniería Industrial, Civil, Mecánica o Eléctrica.

Desde cinco años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad o estrategia de activos.

Conocimientos en equipos de plantas mineras.

Experiencia en optimización de estrategias de mantenimiento.

Manejo de SAP PM.

Inglés intermedio.

Disponibilidad para trabajar en Santiago bajo modalidad 5x2 y realizar viajes esporádicos a faena.

6. Ingeniero(a) Confiabilidad de Mantenimiento

Título profesional en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial o carrera afín.

Al menos cinco años de experiencia en mantenimiento.

Experiencia en monitoreo de condición y análisis de desempeño de activos.

Conocimientos de metodologías RCA, RCM o FMECA.

Manejo de sistemas de gestión de mantenimiento como SAP.

Disponibilidad para trabajar en faena bajo modalidad 4x3.

7. Profesional de Operaciones Mina y Caminos

Título profesional en Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería en Ejecución en Minas o carrera afín.

Ingeniería en Ejecución en Minas o carrera afín. Al menos cuatro años de experiencia en cargos de similar responsabilidad.

Experiencia en operaciones mina, carguío, transporte y equipos de apoyo.

Experiencia liderando equipos de trabajo.

Licencia de conducir clase B vigente.

Inglés intermedio.

8. Engineer Metallurgical

Título profesional en Ingeniería Civil Metalúrgica o Química.

Al menos tres años de experiencia en cargos de similar responsabilidad.

Experiencia en plantas concentradoras de cobre.

Conocimientos de estadística, control y automatización de procesos productivos.

Disponibilidad para trabajar en turnos 7x7, 4x3 y otros.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de BHP?

Las personas interesadas en participar en los procesos de selección pueden revisar las vacantes y realizar su postulación a través del portal de empleos de BHP. La compañía señala que las personas que ya trabajan en la empresa deben realizar su postulación mediante el portal interno, utilizando su correo corporativo.

Además, BHP indica que sus procesos de selección están adheridos a la Ley de Inclusión 21.015 y que las personas que requieran ajustes durante el proceso pueden escribir al correo inclusion@bhp.com.

Las vacantes están sujetas a sus respectivos procesos de selección. Se recomienda revisar las condiciones y requisitos específicos de cada cargo antes de enviar una postulación.

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