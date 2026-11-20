20 nov. 2026 - 10:32 hrs.

Dos comunas de la Región Metropolitana organizarán ferias laborales este viernes para quienes buscan una oportunidad de trabajo, sumando más de 2.500 vacantes en diferentes tipos de empleos.

Se trata de Quinta Normal y Puente Alto. En la actividad participarán decenas de empresas y se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Feria laboral en Quinta Normal

En Quinta Normal, la municipalidad habilitará más de 1.500 vacantes, con la participación de más de 30 empresas. La jornada se realizará en el Patio de las Banderas, ubicado en el municipio, en calle Carrascal.

La alcaldesa Karina Delfino explicó que esta es la segunda feria laboral organizada por la comuna durante el 2026, iniciativa que busca responder a las dificultades que enfrentan las personas para encontrar empleo.

La autoridad indicó que la convocatoria también estará abierta a vecinos de otros sectores. Quienes asistan podrán recibir orientación para mejorar sus currículums, imprimirlos o digitalizarlos.

La oferta contempla puestos vinculados a servicios, industria y construcción. También habrá oportunidades en el área del transporte, con vacantes especialmente orientadas a mujeres.

Feria laboral para las juventudes en Puente Alto

En paralelo, Puente Alto realizará su primera feria laboral para las juventudes de 2026. La actividad reunirá a empresas, instituciones de educación superior y organismos de capacitación.

Desde el municipio extendieron la invitación a quienes quieran participar, indicando que habrá más de 1.000 de empleo disponibles.

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