20 nov. 2026 - 10:04 hrs.

Un duro momento atraviesa la familia Méndez tras la muerte de María Alcayaga, madre del cantante DJ Méndez, a los 77 años. Su nieto, Leo Méndez Jr., decidió recordarla con una emotiva publicación.

La noticia del deceso se conoció el pasado 17 de noviembre, cuando Steffi Méndez informó a través de redes sociales sobre la partida de su abuela, cuyas causas no se han revelado públicamente.

En medio de las despedidas familiares, Leo también quiso dedicarle unas palabras. Su mensaje tuvo un tono especialmente íntimo, marcado por la tristeza y el arrepentimiento.

"No me pude despedir"

"No tengo fotos contigo. No me pude despedir", escribió el joven al comenzar, en un texto subido a una historia de Instagram con una fotografía del cielo de fondo.

El influencer también reconoció que el vínculo entre ambos no fue sencillo. "No hice muchas cosas bien contigo", confesó. De hecho, recordó que la última vez que compartieron fue en una visita a Chile años atrás.

"Espero y le ruego a Diosito que me guarde otra oportunidad para la vida después de esta y me deje hacer las cosas bien contigo esa vez", expresó.

"Te llevaré por siempre en mi corazón"

Otro de los sentimientos que dejó al descubierto fue la culpa por no haber mantenido un contacto más frecuente. "Viviré para siempre con esta sensación amarga de arrepentimiento en mí por no haberte llamado más seguido", confesó.

Pese a las dificultades que pudieron existir, Leo destacó el lugar que su abuela ocupaba en la familia. "¡Dejaste un legado tras tuyo insuperable, mami…! Una familia tremenda", manifestó.

"Ver la tristeza y vacío que quedó en la familia tras tu partida me dejó paralizado", agregó antes de cerrar su homenaje con una última despedida: "Besos al cielo, mami mía, te llevaré por siempre en mi corazón y recuerdos. Espero hayas encontrado paz después de tu larga lucha".

Todo sobre Leo Méndez Jr