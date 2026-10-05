"No quiero que esto se normalice": General director de Carabineros lamenta muerte de funcionario asesinado en Quilleco

05 oct. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, lamentó la muerte del sargento segundo Jaime Urrea, quien falleció durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, región del Biobío.

La autoridad destacó la trayectoria del funcionario, quien tenía cerca de 19 años de servicio y había prestado labores en Santiago antes de llegar al retén Canteras de la Primera Comisaría de Los Ángeles. "Es un funcionario de una carrera ejemplar", señaló Araya, quien agregó que su fallecimiento genera dolor al interior de la institución.

Araya puso especial énfasis en el contexto en que ocurrió el procedimiento y llamó a no normalizar este tipo de situaciones. "Pero también quiero dejar claro que esto se da en un contexto de violencia intrafamiliar. Que también es parte o quizás de esta otra criminalidad, a veces silenciosa, pero tremenda, trágica", afirmó.

El operativo

Según explicó el general director, Carabineros recibió dos llamados relacionados con la situación y los funcionarios acudieron al domicilio. "Fueron dos llamados que tenemos registros, en los cuales terminan precisamente con el momento en que se constituye Carabineros y ahí se da toda la situación", indicó, aclarando que los detalles forman parte de la investigación.

"Yo no quiero que esto se normalice, menos que se normalice el fallecimiento de un carabinero", enfatizó Araya. En esa línea, sostuvo que se deben realizar todos los esfuerzos para evitar que hechos de este tipo vuelvan a ocurrir y recalcó que no puede existir violencia, maltrato ni agresiones al interior de las familias.

Ministro Arrau lamentó la muerte del funcionario

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también lamentó el fallecimiento del sargento segundo Jaime Urrea y aseguró haber entregado su apoyo a la familia y a sus compañeros de trabajo.

"Son hechos complejos, más en una semana que hace siete días tuvimos una situación similar", sostuvo el secretario de Estado. Además, afirmó que cuando se ataca a un carabinero "no se ataca solo a Carabineros de Chile, no solo se ataca al Estado, sino que se ataca a todos los chilenos".

Arrau aseguró que continuarán apoyando a los funcionarios policiales en procedimientos complejos, entre ellos aquellos vinculados a violencia intrafamiliar. Por su parte, el general Araya señaló que acompañará a la familia del sargento durante las gestiones relacionadas con el retiro de su cuerpo, las ceremonias religiosas y su funeral.

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