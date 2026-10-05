"Amor eterno": Mane Swett comparte significativa fotografía en medio de lucha por custodia de su hijo

05 oct. 2026 - 11:10 hrs.

Mane Swett compartió un nuevo mensaje en redes sociales en medio de la batalla judicial que mantiene en Estados Unidos por la custodia de su hijo, Santiago, cuyo padre es John Bowe.

En esta ocasión, la actriz publicó una serie de fotografías tomadas a un costado del Golden Gate Bridge, lugar donde algunas personas dejan candados como símbolo de amor y compromiso, lanzando posteriormente la llave al río.

En una de las imágenes compartidas por Mane Swett se puede ver un candado que lleva escrito con plumón “Mane y Santiago. Amor eterno”, acompañado de un par de corazones.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que la actriz expresó su confianza en la oración y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante este proceso.

“Creo en el poder de la oración. Gracias por su apoyo mi gente buena”, escribió Mane Swett, junto al hashtag #ResisteMamá.

Nueva instancia judicial

La nueva publicación de la actriz ocurre luego de que se confirmara la extensión del nuevo juicio por la tuición de su hijo, instancia que se desarrolla en Nueva York.

El proceso, que inicialmente contemplaba una resolución en una fecha anterior, fue extendido hasta diciembre, por lo que Mane Swett deberá continuar esperando una definición respecto de la custodia de Santiago.

En medio de esta nueva etapa judicial, la actriz ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con su hijo y agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

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