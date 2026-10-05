¿Qué se sabe del crimen del carabinero en Quilleco? Los detalles del ataque con escopeta y el llamado del Gobierno

05 oct. 2026 - 04:22 hrs.

¿Qué pasó?

Con el paso de las horas se han ido conociendo antecedentes clave respecto al asesinato del Sargento 2.º Jaime Ariel Urrea Burgos, funcionario de Carabineros que fue baleado mortalmente durante la noche del domingo en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

El uniformado, perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1.ª Comisaría de Los Ángeles, perdió la vida tras recibir un impacto de bala mientras acudía a atender una emergencia en un domicilio del sector.



El crimen provocó un fuerte impacto institucional y la reacción inmediata del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien respaldó la labor policial e hizo un llamado directo: “Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros (...) Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos, darles las herramientas para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta y recuperar el respeto a la autoridad”.

Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles.



Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026

Un segundo llamado y un ataque a quemarropa con escopeta

Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal jefe de Los Ángeles, Carlos Díaz Andrade, detalló que todo se desencadenó en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF). Según explicó el persecutor, Carabineros acudió en una primera instancia al lugar para acoger una denuncia de oficio.

Sin embargo, la tragedia ocurrió minutos más tarde. “Cuando ya están dando por finalizado el primer llamado, reciben un segundo comunicado y se constituyen nuevamente en el lugar, y ahí es donde suceden estos hechos”, precisó el fiscal Díaz.

Una vez en el inmueble, y tras recibir la autorización de los residentes para ingresar, los efectivos fueron sorprendidos por el denunciado. “Haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte”, confirmó el representante del Ministerio Público.

A pesar de ser trasladado de urgencia a un Centro de Salud Familiar (CESFAM) cercano, el sargento falleció a los pocos minutos debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

¿Qué se sabe del agresor y de la investigación?

El autor de los disparos fue detenido en el mismo lugar y puesto bajo custodia. Sobre los cargos que enfrentará, el fiscal Díaz indicó: “Maltrato de obra a carabineros en servicio causando muerte. Ese es, por ahora, el ilícito por el cual sería formalizado. Aparentemente, el arma estaría inscrita a su nombre, eso también es materia de indagación”.

Por su parte, el trabajo en el sitio del suceso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Concepción.

El jefe de la Prefectura Provincial Biobío de la PDI, prefecto Juan Orellana Campos, señaló que los equipos se desplegaron rápidamente para esclarecer lo ocurrido: “Estamos con facultades de flagrancia y con instrucciones precisas de la Fiscalía. Lamentamos primeramente este hecho y damos nuestras condolencias, pero tenemos a nuestros equipos especializados (...) para ver la dinámica de los hechos y poder darlos a conocer al Ministerio Público para las formalizaciones respectivas”.