Comienza Feria Virtual Laboral del Sence: Así puedes participar para acceder a un trabajo

05 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Buscar trabajo puede ser más que enviar currículums por internet. Las Ferias Laborales del Sence permiten conocer ofertas de distintas empresas y participar en procesos de selección, tanto de manera presencial como virtual.

Para participar, el requisito inicial es inscribirse o actualizar el currículum en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) con tu Clave Única o datos de identificación. Desde esta plataforma se puede acceder a las oportunidades disponibles y postular.

¿Cómo participar de manera presencial?

En las ferias presenciales, luego de completar tu CV en la BNE obtendrás un código QR único e intransferible, que actuará como ticket de entrada al evento y permitirá a las empresas ver tu currículum al momento de postular.

Antes de la fecha de la convocatoria, puedes revisar las ofertas y las empresas que estarán en la feria, para poder preparar tu entrevista y así el día en que asistas no perderás tiempo y podrás acercarte directamente al entrevistador que te interesa, a quien sólo deberás mostrar tu QR para postular.

¿Cómo participar online?

En el caso de las actividades virtuales, las postulaciones se realizan directamente por internet mediante la página web del BNE, de acuerdo con las fechas establecidas para cada región.

Una vez que te hayas registrado y activado tu cuenta, podrás buscar ofertas por ocupación y empresa.

¿Cuándo son las próximas ferias?

El calendario publicado por Sence contempla las siguientes actividades:

Región Metropolitana: 5 al 11 de octubre, modalidad virtual, de 00:00 a 23:00 horas.

O'Higgins: 7 de octubre presencial en la Plaza de Armas de San Vicente, entre 09:30 y 13:00 horas. La modalidad virtual será el 8 y 9 de octubre.

Maule: 19 al 23 de octubre, modalidad virtual.

La Araucanía: 21 de octubre presencial en Temuco. También habrá modalidad virtual entre el 19 y el 22 de octubre.

Valparaíso: 22 de octubre, presencial en la Plaza de Armas de La Cruz y modalidad virtual durante esa jornada.

Los Ríos: 22 de octubre, modalidad híbrida.

Arica: durante la semana del 26 de octubre y la primera semana de noviembre, en modalidad híbrida.

Aysén: 5 de noviembre, modalidad híbrida, entre 10:00 y 17:00 horas.

La Araucanía: 10 y 11 de noviembre presencial en Temuco, además de una modalidad virtual entre el 9 y el 13 de noviembre.

Algunas fechas, horarios o lugares todavía aparecen por definir en el calendario de Sence, por lo que es recomendable revisar EN ESTE LINK la información antes de participar.

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