Inglés, minería, nivelación de estudios: Estos son algunos de los cursos gratuitos disponibles en Sence

24 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Capacitarse sin pagar es una alternativa real para quienes buscan adquirir nuevas herramientas, aprender un oficio o complementar sus conocimientos. Para facilitar la búsqueda, Sence cuenta con una plataforma que reúne su oferta de cursos sin costo y permite encontrar opciones según las características de cada persona.

Se trata de “Elige tu Curso”, un buscador en línea donde es posible revisar las capacitaciones disponibles y encontrar una alternativa ingresando directamente el nombre del curso o su código SENCE.

El buscador de cursos

La plataforma reúne una oferta que va desde cursos en línea hasta capacitaciones dirigidas a personas que buscan trabajo. La variedad depende de los programas y cursos que se encuentren disponibles en el buscador al momento de realizar la consulta.

Para facilitar la búsqueda, el sitio permite filtrar las alternativas por distintas características, como tipo de programa, modalidad online o presencial, área, fecha de inicio, entre otros.

También es posible buscar por el nombre de una capacitación específica y ordenar los resultados que entrega el sistema.

Los cursos disponibles

Para conocer los cursos gratuitos que ofrece Sence, se puede acceder al siguiente enlace. Allí se encuentra la oferta de capacitación, junto a la información básica de cada uno de los programas.

Actualmente, entre las opciones figuran cursos para nivelar y dar continuidad a estudios de distintos niveles, además de otros que abordan temas como minería, geología, inglés, liderazgo, inteligencia artificial, habilidades para el trabajo y gestión de datos.

Por ejemplo, algunos de los disponibles son:

Nivelación de estudios con fines laborales

Continuidad de estudios primer nivel

Planificación minera subterránea

Geología general

Validación de estudios nivel dos

Cierre de faenas mineras

ExperiencIA

Liderazgo y gestión de equipos

Inglés para el trabajo

Gramática del inglés

Transformación digital y gestión de datos

Proceso de postulación

Al elegir un curso, sólo debes ingresar a su ficha y luego hacer clic en "Inscribirme o continuar", para luego continuar el proceso con Clave Única.

Luego, sólo debes rellenar la información requerida.

Todo sobre Sence