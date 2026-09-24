Inglés, minería, nivelación de estudios: Estos son algunos de los cursos gratuitos disponibles en Sence
Capacitarse sin pagar es una alternativa real para quienes buscan adquirir nuevas herramientas, aprender un oficio o complementar sus conocimientos. Para facilitar la búsqueda, Sence cuenta con una plataforma que reúne su oferta de cursos sin costo y permite encontrar opciones según las características de cada persona.
Se trata de “Elige tu Curso”, un buscador en línea donde es posible revisar las capacitaciones disponibles y encontrar una alternativa ingresando directamente el nombre del curso o su código SENCE.
El buscador de cursos
La plataforma reúne una oferta que va desde cursos en línea hasta capacitaciones dirigidas a personas que buscan trabajo. La variedad depende de los programas y cursos que se encuentren disponibles en el buscador al momento de realizar la consulta.Ir a la siguiente nota
Para facilitar la búsqueda, el sitio permite filtrar las alternativas por distintas características, como tipo de programa, modalidad online o presencial, área, fecha de inicio, entre otros.
También es posible buscar por el nombre de una capacitación específica y ordenar los resultados que entrega el sistema.
Los cursos disponibles
Para conocer los cursos gratuitos que ofrece Sence, se puede acceder al siguiente enlace. Allí se encuentra la oferta de capacitación, junto a la información básica de cada uno de los programas.
Actualmente, entre las opciones figuran cursos para nivelar y dar continuidad a estudios de distintos niveles, además de otros que abordan temas como minería, geología, inglés, liderazgo, inteligencia artificial, habilidades para el trabajo y gestión de datos.
Por ejemplo, algunos de los disponibles son:
- Nivelación de estudios con fines laborales
- Continuidad de estudios primer nivel
- Planificación minera subterránea
- Geología general
- Validación de estudios nivel dos
- Cierre de faenas mineras
- ExperiencIA
- Liderazgo y gestión de equipos
- Inglés para el trabajo
- Gramática del inglés
- Transformación digital y gestión de datos
Proceso de postulación
Al elegir un curso, sólo debes ingresar a su ficha y luego hacer clic en "Inscribirme o continuar", para luego continuar el proceso con Clave Única.
Luego, sólo debes rellenar la información requerida.
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