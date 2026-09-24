Compensación por expectativa de vida para mujeres: ¿Desde qué momento se paga?

24 sept. 2026 - 07:00 hrs.

La diferencia en el cálculo de las pensiones puede afectar especialmente a las mujeres, debido a que su mayor expectativa de vida promedio hace que sus fondos deban distribuirse durante más años.

Para abordar esta brecha, la Reforma de Pensiones estableció la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para las mujeres, un aporte que complementa el monto mensual de la pensión.

El beneficio no requiere una postulación previa, ya que se asigna de manera automática a quienes cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Ante esto, suelen surgir dudas sobre desde qué momento las mujeres pueden acceder a este aporte y recibirlo junto con su pensión.

¿Desde qué momento se paga?

La medida beneficia a mujeres de 65 años o más que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez (como titulares de AFP o compañía de seguros) basada en sus cotizaciones obligatorias, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Además, se exige haber estado afiliada y contar con al menos una cotización en el Seguro Social (destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional) antes de cumplir los 50 años. No obstante, esta restricción no aplica para quienes se hayan afiliado o pensionado con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

Tal como se indica en el sitio web de ChileAtiende, para este periodo el pago de la compensación comenzó en enero de 2026.

¿Cómo consultar si te corresponde?

Si cumples con los requisitos, el sistema envía una notificación formal por correo electrónico o a través de la Casilla Única. Sin embargo, cualquier persona puede verificar si recibe el beneficio mediante los siguientes métodos:

En línea: Ingresando con el RUT y fecha de nacimiento en el sitio web oficial de ChileAtiende (pincha aquí).

Ingresando con el RUT y fecha de nacimiento en el sitio web oficial de ChileAtiende (pincha aquí). Videoatención: Agendando una atención en línea aquí.

Agendando una atención en línea aquí. Por llamada: Comunicándose al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 si te encuentras en el extranjero).

Comunicándose al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 si te encuentras en el extranjero). Presencial: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de ChileAtiende.

El beneficio se entrega de forma mensual y de manera vitalicia junto a la pensión. Para revisar el detalle exacto del monto y descargar la resolución oficial, se debe acceder al portal de ChileAtiende con la ClaveÚnica.

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

Las mujeres pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) recibirán un porcentaje de la compensación. Este dependerá de la edad que tengan al 1 de enero de 2026, y los porcentajes se distribuirán así:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

En cuanto a las mujeres que se hayan pensionado desde el 2 de enero de 2026, se les aplicarán los mismos porcentajes según edad, pero se tomará en cuenta la edad que tengan al pensionarse.

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