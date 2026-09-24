Carabineros recupera especies robadas desde colegio en Santiago: Habían sustraído 19 computadores

24 sept. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros recuperó diversas especies que habían sido sustraídas desde el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en la comuna de Santiago, establecimiento que fue víctima de un robo durante la noche del 21 de septiembre.

Tras una serie de diligencias investigativas, personal de la SIP de la Tercera Comisaría de Santiago, con apoyo del GOPE, concretó una orden de entrada y registro en un inmueble de la comuna.

En el lugar, los funcionarios policiales encontraron equipos computacionales, televisores, teléfonos celulares, accesorios tecnológicos y otras especies que estarían asociadas al robo ocurrido en el establecimiento educacional.

Hombre fue detenido

El procedimiento también permitió descubrir siete plantas de cannabis que se encontraban en maceteros.

A raíz de este hallazgo, Carabineros detuvo a un hombre de 26 años, de nacionalidad dominicana y con antecedentes penales.

Según los antecedentes policiales, el sujeto mantenía su situación migratoria regular y no registraba órdenes pendientes.

El robo que afectó al colegio

El robo había sido descubierto por personal del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, quienes constataron daños en la reja perimetral y en las protecciones de una ventana.

Desde el establecimiento habían sido sustraídos inicialmente 19 equipos computacionales tipo notebook.

Las especies recuperadas quedaron a disposición de la investigación, mientras que todos los antecedentes del procedimiento fueron remitidos al Ministerio Público.