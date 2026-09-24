Violento turbazo en Maipú: Ocho sujetos armados irrumpieron en una casa y huyeron disparando

24 sept. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, donde un grupo de al menos ocho sujetos ingresó a un domicilio, intimidó a una familia con armas de fuego y sustrajo diversas especies y dinero en efectivo.

De acuerdo con lo informado por el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, los individuos ingresaron al inmueble forzando el portón de acceso y posteriormente escaparon a bordo de dos vehículos, efectuando disparos al aire.

“Aproximadamente a las 10 de la noche, Carabineros se constituye en el sitio del suceso y se entrevista con la víctima de este robo, la que manifestó que momentos antes, mientras se encontraba con su grupo familiar al interior de su domicilio, llegan aproximadamente ocho individuos a rostro cubierto, con vestimenta oscura y todos portando armas de fuego, quienes ingresaron al inmueble forzando el portón de acceso, y mediante la intimidación de armas de fuego, sustrajeron diversas especies electrónicas y dinero en efectivo”, relató.

El oficial agregó que “posteriormente, al huir del domicilio, abordaron dos vehículos, de los cuales en este momento no se mantienen características ni placas patente, efectuando disparos al aire”.

Encontraron vainas percutadas fuera del domicilio

Tras el robo, Carabineros encontró dos vainas percutadas en el exterior del inmueble.

“Las cuales se van a remitir conforme a lo que disponga el Ministerio Público”, complementó el capitán Gatica.

El hallazgo será parte de las diligencias investigativas destinadas a esclarecer el hecho y establecer la identidad de los responsables.

Familia no resultó lesionada

Pese a la violencia del asalto, ninguno de los integrantes de la familia resultó herido. El grupo familiar estaba compuesto por una madre, sus dos hijos de 13 y 18 años y su yerno.

“Solamente fue la intimidación a través del uso de las armas que portaban, lo cual señala la víctima”, cerró el oficial.