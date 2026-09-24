Comunidades de edificios quedan con sus cuentas en cero tras millonarias demandas laborales
24 sept. 2026 - 00:30 hrs.
Reportaje de Megainvestiga revela cómo comunidades de edificios quedaron con sus cuentas embargadas tras reabrirse antiguas causas laborales, generando millonarias deudas.
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