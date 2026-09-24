Temblor en la zona central del país: Revisa la magnitud del sismo

24 sept. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4.3 se registró en la madrugada de este lunes, cuando el reloj marcaba las 04:07 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al noroeste de Navidad, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31,9 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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