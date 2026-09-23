Enel anuncia cortes de luz para este jueves 24 en la RM: Revisa las comunas afectadas y horarios

23 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Varias comunas de la Región Metropolitana tendrán interrupciones programadas del suministro eléctrico durante este jueves 24 de septiembre. Los cortes se producirán debido a trabajos que realizará Enel Distribución en distintos sectores, como parte de sus labores para mejorar la calidad del servicio.

Las suspensiones afectarán a sectores de Huechuraba, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Pudahuel, La Florida, La Granja, Cerrillos y Maipú, en diferentes horarios a lo largo de la jornada.

Cortes de luz programados para este jueves 24 de septiembre

Los trabajos contemplan interrupciones del suministro eléctrico durante distintos períodos de la jornada, dependiendo de la comuna y el sector intervenido.

A continuación, se detallan los horarios informados para los cortes de luz programados:

Huechuraba

El corte de luz está programado entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

La interrupción del suministro se realizará entre las 11:00 y las 14:00 horas.

ENEL

Ñuñoa

El corte está programado entre las 10:00 y las 18:00 horas.

ENEL

Santiago

En la comuna de Santiago se contemplan dos horarios de interrupción:

Entre las 10:00 y las 13:00 horas.

ENEL

Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

ENEL

Pudahuel

Los cortes de luz se realizarán en dos horarios:

Entre las 11:30 y las 15:30 horas.

ENEL

Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

ENEL

La Florida

En esta comuna se informaron distintos horarios según el sector:

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas en el sector de Ntra. Sra. de Paris y desde las 10:00 hasta las 17:00 horas en el sector de Sta. Amalia.

ENEL

Entre las 10:00 y las 14:00 horas.

ENEL

La Granja

La interrupción del suministro está programada entre las 10:30 y las 17:30 horas.

ENEL

El corte de luz se realizará entre las 09:30 y las 15:30 horas.

ENEL

Maipú

La suspensión del suministro está contemplada entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.