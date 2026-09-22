Hasta 8 horas sin luz: Estas son las 11 comunas de la RM afectadas este miércoles 23 de septiembre

22 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados durante este miércoles 23 de septiembre, debido a trabajos que realizará Enel Distribución con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico.

En total, serán 11 comunas de la Región Metropolitana las que se verán afectadas por estas suspensiones programadas del suministro: Renca, Conchalí, Recoleta, Las Condes, Macul, San Joaquín, San Miguel, La Florida, Cerro Navia, Estación Central y Maipú.

Cortes de luz programados para este miércoles 23 de septiembre

A continuación, se detallan las comunas y horarios informados para los cortes de luz programados durante esta jornada:

Renca

Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

ENEL

Conchalí

Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Entre las 10:30 y las 14:30 horas.

ENEL

Entre las 10:30 y las 13:30 horas.

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

ENEL

Macul

Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

ENEL

Entre las 09:30 y las 15:30 horas.

ENEL

Entre las 09:30 y las 17:30 horas.

ENEL

La Florida

Entre las 11:00 y las 18:00 horas.

ENEL

Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

ENEL

Estación Central

Entre las 10:00 y las 15:00 horas.

ENEL

Maipú

Se contemplan dos horarios según la zona: entre las 10:00 y las 16:00 horas en el sector superior de la imagen y entre las 10:00 y las 17:00 horas en la zona inferior.

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.