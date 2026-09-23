Quién era "El Poroto": El narco asesinado en Lo Espejo que amenazó a la alcaldesa Javiera Reyes

23 sept. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

La víctima del homicidio ocurrido durante la tarde de este martes en Lo Espejo ya fue identificada. Se trata de Héctor Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, un hombre de 45 años sindicado como uno de los líderes del narcotráfico en la población José María Caro y quien había sido vinculado a las amenazas de muerte contra la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes.

Cárdenas fue atacado cuando salía de su domicilio a bordo de un vehículo. Según los antecedentes preliminares, avanzó algunos metros antes de ser abordado por un segundo automóvil desde el que desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones.

El hombre recibió al menos ocho impactos de bala. Sus familiares lo trasladaron hasta el SAR Julio Acuña Pinzón, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos. La Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen y determinar quiénes participaron en el ataque.

Las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo

El nombre de Héctor Cárdenas había adquirido notoriedad durante este año luego de ser sindicado como uno de los responsables de un plan para atentar contra la vida de la alcaldesa Javiera Reyes.

De acuerdo con los antecedentes conocidos en febrero, distintas bandas de narcotraficantes se habrían reunido para reunir $100 millones y contratar a un sicario con el objetivo de asesinar a la jefa comunal. Cárdenas fue individualizado entonces como quien estaría detrás de la organización del ataque.

Las amenazas se produjeron luego de una serie de medidas impulsadas por el municipio contra situaciones vinculadas al crimen y las incivilidades en la comuna.

Entre ellas estuvo la demolición del Club Varsovia, recinto donde “El Poroto” se desempeñaba como director técnico de las divisiones juveniles y que, según antecedentes difundidos durante la investigación, habría sido utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico.

A raíz de las amenazas, la edil mantiene medidas de protección policial. El homicidio de Cárdenas ahora abre una nueva línea investigativa para establecer las circunstancias del ataque y determinar si existe algún vínculo entre el crimen y sus actividades delictuales.

Gobierno prepara operativo por funeral de alto riesgo

Tras conocerse la identidad de la víctima, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que ya se adoptaron medidas preventivas ante el funeral de Cárdenas, que será calificado como de alto riesgo.

“Se han tomado todos los resguardos. He tenido contacto recientemente con la alcaldesa de la comuna, con el delegado presidencial, el SEREMI, con carabineros de Chile, se están tomando todos los resguardos. Esperamos el día de mañana esto sea calificado como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población, pero además están los servicios preventivos en diferentes puntos de interés", señaló el ministro

"Podrán haber imponderables, pero responderemos con la mayor celeridad y fuerza posible para darle tranquilidad a esa comuna, tal como lo estamos haciendo con otros planes que también estuvimos dando a conocer hace un par de semanas precisamente en lo espejo”, agregó.

Carabineros ya mantiene personal desplegado en el sector donde residía Cárdenas, con el objetivo de prevenir eventuales incidentes durante las horas previas y posteriores al funeral.