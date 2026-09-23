Leo Rey se quiebra al recordar su salida de La Noche tras polémica con Alexítico: "Yo sufrí la peor parte"

23 sept. 2026 - 01:05 hrs.

Un momento de emoción protagonizó Leo Rey mientras hablaba sobre su salida de La Noche y la reciente polémica que protagonizó con Alexítico, líder de la agrupación.

El cantante realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, instancia en la que abordó sus dichos durante la Gran Fonda de Chile y también recordó las dificultades que, según su relato, enfrentó después de abandonar la banda.

Fue precisamente al rememorar ese periodo cuando no pudo contener las lágrimas, aunque no de tristeza. “Perdónenme, pero he llorado caleta, hueón… de felicidad… Gracias gente”, dijo el cantante.

"Es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó"

Antes de emocionarse, el intérprete explicó que sus comentarios sobre Alexítico responden a una forma personal de exteriorizar lo que siente y aseguró que no busca dañar a quienes fueron sus compañeros.

“Así soy yo. Yo soy bueno para hueviar. Es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó. Yo dándole todo mi talento y mi sinceridad, de amor, de corazón, de hermano, para que me paguen de esa manera, que yo me vaya del grupo y dejándome siempre mal y matando un proyecto tan bonito”, expresó.

Pese al conflicto, Leo Rey recalcó que sus sentimientos hacia la agrupación siguen siendo positivos.

“Yo amo La Noche, amo ese grupo, no lo odio”, afirmó de entrada. Luego agregó: “Es mi forma de ser, pero no quiero herir a nadie. No gozo con eso, para nada”.

“Que te digan que vales callampa”

En otro momento de la transmisión, el cantante se refirió a las dificultades que, según contó, aparecieron en su carrera después de su salida de La Noche.

“Pero yo sufrí la peor parte después que me separé de la banda. Ustedes saben lo que conlleva eso: que te veten, que otros productores no te lleven, o que te digan que vales callampa, que no eres nada sin ellos”.

Leo Rey sostuvo que, pese a ese escenario, optó por continuar con su carrera y enfrentar las críticas.

“Todo eso tuve que vivir. Tuve que seguir en contra de la gente que te critica. Te hacen sentir que eres mierda. Tuve que seguir trabajando, aprendiendo, a pesar de no tener las capacidades o los recursos de la educación”, señaló.