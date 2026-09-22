De "La Chica" de "Protagonistas de la Fama" al teatro y las redes: Así luce hoy Elizabeth Hernández

22 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En enero de 2003, la televisión chilena vivió una transformación histórica con el estreno de Protagonistas de la Fama. El programa no solo inauguró la era de los reality shows en el país, sino que también convirtió a un grupo de jóvenes en rostros reconocidos a nivel nacional. Entre ellos destacó Elizabeth Hernández, conocida popularmente en la casa-estudio como "La Chica".

Aunque tras el final del encierro optó por alejarse de la pantalla abierta, la actriz de 44 años ha vuelto a llamar la atención de los usuarios en redes sociales. A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, Elizabeth compartió una serie de publicaciones en las que luce su presente y repasa el camino profesional que construyó lejos de la sobreexposición mediática.

Voz comercial, el teatro y la vida en pareja

Tras su salida del formato televisivo cuando tenía apenas 21 años, Hernández enfocó su carrera en la actuación profesional, la locución comercial y el doblaje para series, películas animadas y anuncios. Paralelamente, fundó su propia compañía enfocada en teatro educativo, compartiendo escenario a lo largo de los años con figuras de la escena nacional como Gloria Münchmeyer, Tomás Vidiella, Catalina Saavedra y Julio Milostich.

En el ámbito personal y laboral, Elizabeth formó junto al actor Mario Inzunza, recordado por sus papeles en teleseries como El circo de las Montini, Pampa Ilusión y 16, la compañía "La Claqueta Teatro". Tras más de 5 años de pololeo, la pareja se casó en 2013 y siguen juntos.

A sus facetas como intérprete, cantante y locutora, la exchica reality sumó en los últimos años el desarrollo de terapias holísticas y el lanzamiento de "Gemoaroma", un emprendimiento personal enfocado en accesorios y bienestar.

"No sabía que me recordaban con tanto amor"

Se reencontró de manera digital con sus seguidores tras publicar fragmentos de su trabajo vocal en comerciales de televisión y anécdotas de su paso por Canal 13, lo que provocó una inmediata respuesta de nostalgia entre los seguidores del programa de hace 23 años.

Respecto al cariño recibido en sus perfiles, Elizabeth dedicó un mensaje a su comunidad: "¡Agradezco muchísimo tanto cariño y las palabras tan bellas que me han regalado! Les juro que no sabía que me recordaban con tanto amor, me emociona mucho", expresó, añadiendo que su vocación artística sigue intacta y que recuerda su paso por el encierro como un hito hermoso en el inicio de su vida adulta.