"Si alguien quiere un auto, miren": joven expuso en TikTok los tres Mercedes Benz y dos Renault que su papá tiene sin arreglar

22 sept. 2026 - 13:03 hrs.

Un inventario incómodo, una oferta directa a la audiencia y un reclamo que muchos hijos podrán reconocer. La usuaria de TikTok Anne Rose Welsh (@annerosewelshh) publicó un video en el que recorre los cinco autos que su padre acumula en la parcela familiar y que, según cuenta, llevan detenidos alrededor de tres años sin que él logre -o quiera- repararlos.

La frase con la que abre el recorrido no busca eufemismos. "Lo odiamos con mi mamá, así que si alguien quiere un auto, miren", dice con humor, en un registro cómico de storytime familiar que muchos comentarios interpretaron como cariño resignado más que como reclamo real. Después, la cámara empieza a moverse.

El video, subido a la cuenta @annerosewelshh, muestra un total de tres Mercedes Benz y dos Renault estacionados sin arrancar en el patio. La usuaria describe cada uno con la historia que su padre le ha contado sobre por qué está ahí y por qué, en algún momento indefinido del futuro, iba a arreglarlo.

Tres Mercedes Benz y la promesa de los repuestos

El recorrido empieza por los tres Mercedes Benz, estacionados y cubiertos por el polvo característico de un vehículo detenido a la intemperie durante meses. La explicación de su padre es la misma que muchos habrán escuchado en boca de un familiar aficionado a los autos: "Dice que va a sacar los repuestos de uno para reparar el otro", comenta la joven mientras muestra los vehículos.

La idea de canibalizar un auto para reparar los otros dos es una práctica común entre coleccionistas y aficionados a la mecánica, pero suele requerir tiempo, herramientas específicas y decisión para empezar la faena. Según la usuaria, ninguna de esas tres cosas se ha concretado en el caso de su padre. Los tres Mercedes Benz llevan años en el mismo lugar, esperando la operación de canje que nunca comienza.

El Renault blanco "de ganga" y el auto de recuerdo del hermano

El siguiente es un Renault blanco, comprado con una historia clásica del rubro. "Dice que se lo vendieron a ganga y tenía que arreglar solo los fusibles, y ahí está", resume la joven, con la ironía de quien ha escuchado el mismo argumento cada cierto tiempo. Los "arreglos menores" que iban a demorar poco, en la práctica, tampoco se hicieron.

El último auto del inventario es un Renault negro, y su presencia responde a una razón sentimental. "Este es el primer auto que le regalaron a mi hermano y lo tiene acá de recuerdo", explica. La historia que el padre sostiene sobre este vehículo es aún más optimista que las anteriores: "Según mi papá está andando y lo va a hacer de nuevo". La frase deja abierta la pregunta de si "andando" significa que arranca sin problemas o si es parte del mismo relato que sostiene a los otros cuatro.

"Tres años acá y no ha arreglado ni uno": el reclamo final

El video abre con una pregunta que la joven lanza al cuadro sin esperar respuesta. "¿Por qué son así?", dice, en referencia a los padres que acumulan vehículos con la promesa -siempre pospuesta- de repararlos. Y entrega su balance: "Yo creo que estos autos llevan acá unos tres años y no ha arreglado ni uno".

El cálculo, dice ella misma, es aproximado. Pero la conclusión coincide con lo que muestra el video: los cinco autos están donde han estado hace tiempo, sin señales de intervención mecánica reciente. La oferta a los espectadores -"si alguien quiere un auto, miren"- es la salida cómica de quien ha renunciado a que la reparación ocurra por vías internas.

Un arquetipo que muchos reconocen

Buena parte de los comentarios del video apuntaron a lo mismo: el "papá que va a arreglar el auto" es una figura transversal en Chile y en buena parte del cono sur, especialmente en familias con parcela, patio grande o taller doméstico. Los vehículos detenidos por años -siempre con la promesa de una restauración inminente- son un elemento familiar en el paisaje rural y semiurbano, y suelen convivir con otras acumulaciones parecidas: motores desarmados, cajas de repuestos y proyectos empezados sin fecha de término.

La descripción que hace la joven de los cinco autos no incluye datos técnicos —modelos exactos, años, cilindrada— porque no es ese el punto del video. El foco está en la brecha entre la promesa reiterada y la evidencia visual: cinco vehículos, tres años, cero reparaciones concretadas. Es la misma escena que se repite en muchas casas y que, quizás por eso, generó identificación inmediata en los comentarios.

Un video cómico, no una denuncia

Vale precisar el registro: el "lo odiamos con mi mamá" con el que la joven abre el video no es una denuncia contra su padre ni una acusación de negligencia. Es el tono de storytime familiar habitual en TikTok, donde el afecto y la exasperación conviven en la misma frase. Los comentarios más leídos del video, de hecho, van en esa línea: hijos e hijas que cuentan situaciones equivalentes con sus propios papás, muchas veces con más autos, más años acumulados o promesas incumplidas más elaboradas.

La oferta al final -"si alguien quiere un auto, miren"- parece más un chiste dirigido a la cámara que una invitación real a llevarse un Mercedes Benz sin arrancar. Aunque, viendo los cinco vehículos detenidos en la parcela, tampoco sería sorprendente que alguien se apareciera a preguntar.

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